З часу дарування Вселенським Патріархом Томосу про автокефалію в Чернівецькій області до ПЦУ приєдналися вже понад 40 парафій

У суботу, 22 червня, в селі Данківці Дністровського району Чернівецької області відбулися парафіяльні збори, на яких релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці проголосувала за вихід з-під юрисдикції московського патріархату та перейшла до Православної Церкви України. Про це повідомили на Facebook-сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ.

У повідомленні зазначається, що на загальних зборах релігійної громади були присутні 184 парафіяни. За перехід проголосували 157 людей, проти – 24, утримались – троє.

«Щиро вітаємо ще одну релігійну громаду Буковини в родині Чернівецько-Буковинської єпархії Православної Церкви України», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, з часу дарування Вселенським Патріархом Томосу про автокефалію в Чернівецькій області до ПЦУ приєдналися вже понад 40 парафій.