На Буковині ще одна громада села перейшла під парафію ПЦУ
За перехід проголосували жителі села Зеленів Брусницької громади
На Буковині громада села Зеленів перейшла під парафію Православної церкви України. До того люди ходили на служби до місцевої церкви, в якій правив представник Української православної церкви Московського патріархату. За перехід проголосувало більш як сто парафіян.
Збори в селі Зеленів Брусницької громади Вижницького району відбулися 2 червня, повідомило видання «Молодий Буковинець». В селі є лише одна церква Святого Михайла. На зібрання прийшло понад 100 місцевих жителів. Люди більшістю проголосували за перехід церковної громади з УПЦ МП в ПЦУ. Загалом підтримали зміни 110 учасників голосування, проти виступили лише 10 селян.
Односельчан з переходом в ПЦУ привітав військовослужбовець, уродженець села Зеленів Віталій Аврам. В Facebook чоловік написав, що процес переходу супроводжувався перешкодами з боку місцевих священнослужителів УПЦ МП. Зокрема, селян залякували, називали колаборантами, погрожували анафемами. Також військовослужбовець зазначив, що з церкви Святого Михайла представники УПЦ МП забрали майно громади.
«Вітаю дорогих односельців з офіційним переходом до Православної Церкви України! Правда, кажуть, що з церкви винесли більшість майна. Та нехай, духовність не майном відображається. Слава Україні!», – зазначив Віталій Аврам.
Після проведених зборів та голосування результати разом з підписами, передадуть до Чернівецької обласної військової адміністрації для реєстрації парафіяльної громади під управлінням Православної Церкви України.
Додамо, що церква Святого Михайла в селі Зеленів побудована у 1901 році майстром Петром Копелчуком за проєктом архітектора Фадея Косаковського. Будівля є дерев’яною, однак за згодою священників УПЦ МП її вкрили бляхою.