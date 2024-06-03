На збори прийшло більше 100 людей

На Буковині громада села Зеленів перейшла під парафію Православної церкви України. До того люди ходили на служби до місцевої церкви, в якій правив представник Української православної церкви Московського патріархату. За перехід проголосувало більш як сто парафіян.

Збори в селі Зеленів Брусницької громади Вижницького району відбулися 2 червня, повідомило видання «Молодий Буковинець». В селі є лише одна церква Святого Михайла. На зібрання прийшло понад 100 місцевих жителів. Люди більшістю проголосували за перехід церковної громади з УПЦ МП в ПЦУ. Загалом підтримали зміни 110 учасників голосування, проти виступили лише 10 селян.

Односельчан з переходом в ПЦУ привітав військовослужбовець, уродженець села Зеленів Віталій Аврам. В Facebook чоловік написав, що процес переходу супроводжувався перешкодами з боку місцевих священнослужителів УПЦ МП. Зокрема, селян залякували, називали колаборантами, погрожували анафемами. Також військовослужбовець зазначив, що з церкви Святого Михайла представники УПЦ МП забрали майно громади.

«Вітаю дорогих односельців з офіційним переходом до Православної Церкви України! Правда, кажуть, що з церкви винесли більшість майна. Та нехай, духовність не майном відображається. Слава Україні!», – зазначив Віталій Аврам.

Після проведених зборів та голосування результати разом з підписами, передадуть до Чернівецької обласної військової адміністрації для реєстрації парафіяльної громади під управлінням Православної Церкви України.

Додамо, що церква Святого Михайла в селі Зеленів побудована у 1901 році майстром Петром Копелчуком за проєктом архітектора Фадея Косаковського. Будівля є дерев’яною, однак за згодою священників УПЦ МП її вкрили бляхою.