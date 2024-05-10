Екскурсії проводитимуть не лише всередині храму, але й на дзвіниці

В Кременці в Свято-Миколаївському соборі розпочнуть проводити екскурсії. Зроблять це вперше після того, як собор перейшов з підпорядкування Української православної церкви Московського патріархату в Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник. Екскурсії проводитимуть не лише всередині храму, але й на дзвіниці, яка також є історичною пам’яткою.

На території Кременеччини 10 травня відкрили новий туристичний сезон. Під час відкриття презентували три оновлені маршрути, повідомила ZAXID.NET директорка департаменту культури і туризму Тернопільської ОВА Світлана Байталюк. Один із основних – це маршрут по території Свято-Миколаївського собору, де раніше екскурсії було не можливо провести через оренду храму УПЦ МП.

«Перший маршрут пролягає по території Кременецько-Почаївського ДІАЗу, зокрема, до Свято-Миколаївського собору. Тривалий час ця пам’ятка перебувала в УПЦ МП. Зараз храм повернувся у власність держави, в ньому проводять перевірки. Відкриття таємниць цієї святині сприятиме насамперед емоційному відновленню людей, які подорожують», – зазначила Світлана Байталюк.

Директор Кременецько-Почаївського ДІАЗу Василь Ільчишин розповів, що 10 травня під час відкриття туристичного сезону вони вперше за 20 років провели повноцінну екскурсію собором. Групи змогли не лише оглянути сам храм та храмове подвір’я, а також піднятися на дзвіницю і балкон, з якого відкривається гарний краєвид на місто та Кременецьку гуманітарно-педагогічну академію, яка розташована в приміщенні колишнього Кременецького єзуїтського колегіуму 1731 року заснування.

«Ми розробили туристичний маршрут і готові приймати групи туристів й показувати їм нашу історію. До того, як собор орендували представники УПЦ МП цього не можливо було зробити. Я скажу, що навіть простим людям з вулиці деколи не дозволяли зайти в храм, не те що піднятися на старовинну дзвіницю», – розповів ZAXID.NET директор Кременецько-Почаївського ДІАЗу Василь Ільчишин.

Екскурсії проводитимуть також на дзвіниці собору

Керівник ДІАЗу також зазначив, що з часом маршрут екскурсії продовжать і підземеллями собору, які виявили нещодавно. В підвалах знайшли розграбовані поховання вельмож XVII-XVIII століть. Також в Кременецькому районі запровадили ще один туристичний маршрут, який пролягатиме «Кременецькими стежками Юліуша Словацького». Третій маршрут – «Волинська Швейцарія». Туристи зможуть оглянути Кременецький ботанічний сад.

Додамо, що Свято-Миколаївський собор у Кременці лише в листопаді 2023 року був повернутий в ДІАЗ. До цього часу релігійний комплекс майже 200 років перебував в оренді УПЦ МП. Після закінчення договору оренди кліриків Московського патріархату примусово виселили з святині.

Під час інвентаризації в грудні 2023 року науковці виявили, що з Миколаївського собору зникли старовинні ікони, стародруки та церковна атрибутика. Кількість зниклих речей наразі в Кременецькому ДІАЗі не коментують, адже правоохоронці розслідують цю справу.

Довідка:

Миколаївський собор у Кременці був заснований 1606 року луцьким біскупом (латинським єпископом) Марціном Шишковським при дерев'яному парафіяльному костелі Успіння Діви Марії. У першій половині XVII ст. францисканці змурували новий костел і двоповерховий чернечий корпус.