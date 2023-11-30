Виконавча служба й поліцейські примусово виконали рішення суду

У Кременці на Тернопільщині державна виконавча служба разом з поліцейськими 30 листопада примусово висилила священнослужителів УПЦ МП зі Свято-Миколаївського собору. Договір на оренду та користування приміщенням церковного комплексу завершився в лютому 2023 року. Від тоді відбулося кілька судів, які представники УПЦ МП програли. Господарський суд Тернопільської області зобов’язав УПЦ МП повернути Миколаївський собор у Кременці державному заповіднику. Судові виконавці, після відмов священнослужителів УПЦ МП добровільно звільнити приміщення храму, провели виселення примусово.

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Державні виконавці та правоохоронці до Свято-Миколаївського собору прибули сьогодні, 30 листопада, о 6:00 ранку. Вони описували кожне приміщення і просили звільнити його студентів та викладачів регентського училища УПЦ МП. Близько 14:00 усі люди, які проживали там, вже переїхали в інші заздалегідь пристосовані приміщення.

Незважаючи на судові рішення, священнослужителі московського патріархату кілька місяців відмовлялися передати приміщення архітектурної пам’ятки Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. Тепер судове рішення виконується, зазначив ZAXID.NET директор Кременецько-Почаївського ДІАЗу Василь Ільчишин.

«Це повернення державного майна, яке повертається у державну власність згідно з рішенням суду. Зараз ми зі співробітниками СБУ та виконавчої служби робимо збірку нерухомого, рухомого майна, складаємо акт. Інвентаризація триває, тож остаточно про стан майна щось сказати не можна», – зазначив Василь Ільчишин.

Представники ДІАЗу після попереднього огляду зазначили, що майно комплексу частково пошкоджене

Директор ДІАЗу додав, що попередньо видно, що багато є пошкодженого майна, яке має історичну та культурну цінність, але більше детальніше можна буде сказати після проведення мистецтвознавчих експертиз.

«В соборі є пошкоджені фрески, є тріщини, відлущення, предмети мистецтва теж пошкоджені. Адже не дотримувався температурний та вологісний режим. У храмі зберігаються предмети мистецтва 18-19 століть, які мають високу мистецьку цінність. Вони потребують реставрації й консервації», – розповів Василь Ільчишин.

Під час сесії Тернопільської обласної ради 30 листопада голова Тернопільської обласної ОВА Володимир Труш також згадав про примусове виселення кліриків УПЦ МП з Кременецького Свято-Миколаївського собору.

«Сьогодні вперше за всю історію московський патріархат покинув Свято-Миколаївський собор в Кременці. Зроблено це у законний спосіб. Ця історія тривала надзвичайно довго. Договір закінчився, але вони не хотіли виїжджати, розуміючи, що вони ніби то тут навічно, але вони помилилися. Представники УПЦ МП виселені разом з усім своїм майно, тому що вони незаконно займали ці приміщення», – зазначив Володимир Труш.

Довідка:

Миколаївський собор у Кременці був заснований 1606 року луцьким біскупом (латинським єпископом) Марціном Шишковським при дерев'яному парафіяльному костелі Успіння Діви Марії. У першій половині XVII ст. францисканці змурували новий костел і двоповерховий чернечий корпус.

Додамо, що 30 листопада працівники СБУ провели обшуки в Почаївській Свято-успенській лаврі. Слідчі дії відбувалися в рамках кримінального провадження щодо розпалювання релігійної та національної ворожнечі.