Миколаївський собор в Кременці є пам'яткою архітектури національного значення

Господарський суд Тернопільської області зобов’язав УПЦ МП повернути Миколаївський собор у Кременці державному заповіднику. Безоплатна оренда храму з келіями парафією УПЦ МП завершилася ще в лютому 2023 року. Однак після того релігійна громада продовжила користуватися майном заповідника без офіційних дозволів.

Миколаївський собор з прибудованими приміщеннями є історичною пам'яткою архітектури національного значення XVI-XVII ст. Загальна площа храму становить 1 756,0 кв. м. Довший час собором користувалася релігійна громада УПЦ МП. Однак 12 лютого 2023 року в них вийшов термін безоплатної оренди.

Представники Кременецько-Почаївського ДІАЗ звернулися до УПЦ МП для того, щоб звільнити приміщення Миколаївського собору. Однак релігійна громада московського патріархату і далі продовжила користуватися храмом, який є державною власністю, не зважаючи на приписи заповідника. Також релігійна громада зверталася до Міністерства культури та інформаційної політики щодо продовження дії договору, але отримала відмову.

«У зв’язку з цим, Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник звернувся до Господарського суду Тернопільської області з позовною заявою повернути Миколаївський собор з келіями, зобов’язавши релігійну громаду УПЦ МП вивільнити зайняті приміщення та підписати відповідний Акт прийняття-передачі», – повідомляють в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Господарський суд Тернопільської області 15 червня ухвалив рішення повернути Миколаївський собор з келіями у м. Кременець Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. На судове рішення може бути подана апеляції у визначені терміни.

Додамо, що громада УПЦ МП користувалася Миколаївським собором 191 рік.

Довідка.

Миколаївський собор у Кременці був заснований 1606 року луцьким біскупом (латинським єпископом) Марціном Шишковським при дерев'яному парафіяльному костелі Успіння Діви Марії. У першій половині XVII ст. францисканці змурували новий костел і двоповерховий чернечий корпус.

У середині XVII ст. і на початку визвольної війни українського народу Францисканський монастир був розгромлений, згодом відновив діяльність. На початку XIX століття монастир володів селом Бонівка (нині Кременецького району), парафія охоплювала католиків м. Кременець і близько 40 навколишніх сіл.

1832 року після придушення польського повстання за указом царя Ніколая І Францисканський монастир закрили, його територію і споруди отримала Московська православна церква. Костел переосвятили на Миколаївський собор, який функціонує донині.