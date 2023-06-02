Єпископ УПЦ МП Никита (Сторожук) приїхав на запрошення митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія

Скандальний єпископ Івано-Франківський і Коломийський Никита (Сторожук), який має російський паспорт, заклав камінь для будівництва нового храму в селі Самакова. На Буковину він приїхав на запрошення митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія. На службу божу прийшло мало місцевих жителів.

Дерев'яна церква на честь Сходження Святого Духа у селі Самакова Путильського району згоріла в ніч з 29 на 30 січня. Через сильний вітер вогонь за лічені хвилини вщент знищив храм. За припущенням настоятеля парафії протоієрея Віталія, пожежа виникла від електричного котла, який опалював приміщення храму.

В Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП виділили частину коштів на будівництво нової церкви. А закласти камінь запросили митрополита Никиту (Сторожука), в якого СБУ виявило російський паспорт.

«З благословення митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія, єпископ Івано-Франківський і Коломийський Никита звершив закладку каменя на початок будівництва храму УПЦ у селі Самакова Путильського благочиння. Настоятель храму протоієрей Віталій Дмитрюк з парафіянами починають, з Божою допомогою, відбудовувати храм на честь Сходження Святого Духа», – повідомили на сторінці в Facebook Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП.

На службу божу з митрополитом Никитою прийшло небагато людей. Зараз релігійна громада УПЦ МП села Самакова молиться в облаштованому для богослужінь приміщенні на території парафії.

Нагадаємо, що раніше видання LB.ua з посиланням на власні джерела повідомило, що під час обшуку в листопаді 2022 року в адміністрації єпархії правоохоронці застали секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту в момент фізичної близькості з хлопцем, який співає у церковному хорі. А 23 листопада синод УПЦ МП обрав його єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.

Після оприлюднення цієї інформації архімандрит факт близькості з неповнолітнім заперечив. 15 грудня під час прес-конеференції у Києво-Печерській Лаврі єпископ Никита (Сторожук) заявив, що в день обшуку вранці почув «незрозумілий звук» і вибіг подивитися, що сталося, але «не встиг», бо нібито почув, як хтось вибивав скло. У цей же час, стверджує Никита, вибіг також і юнак.

Також ZAXID.NET повідомляв, що єпископа Никиту (Сторожука) у квітні 2023 року в Чернівцях уночі побили. Відомо, що інцидент стався на вулиці Сагайдачного біля собору та єпархіального управління УПЦ МП в Чернівцях: невідомий чоловік вийшов з машини та кілька разів вдарив єпископа в обличчя.