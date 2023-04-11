Поліція встановила особи усіх учасників інциденту

У Чернівцях уночі побили єпископа Івано-Франківського і Коломийського УПЦ МП Никиту (Сторожука). Відомо, що інцидент стався на вулиці Сагайдачного біля собору та єпархіального управління УПЦ МП в Чернівцях: невідомий чоловік вийшов з машини та кілька разів вдарив єпископа в обличчя. У єпархії стверджують, що постраждав також неповнолітній хлопець. Поліція розслідує випадок як хуліганство, особу нападника встановили.

Як у вівторок, 11 квітня, повідомило чернівецьке Медіа-агентство «АСС», інцидент стався близько 22:00 у понеділок, 10 квітня, на вулиці Сагайдачного у Чернівцях. У виданні зазначають, що на місці сутички був архімандрит Никита (Сторожук), єпископ Івано-Франківський та Коломийський, який раніше був секретарем Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП.

У Чернівецькій єпархії зазначили, що «є підстави вважати, що напад на єпископа був зумисний». Інцидент стався поблизу входу в храм, водій Mazda спочатку повільно проїхав повз єпископа Никиту, а потім повернувся назад. «Зловмисник впізнав єпископа. Машина зупинилася, з неї вийшов чоловік спортивної статури, який завдав спочатку удар кулаком по обличчю єпископа Никити, потім зловмисник завдав удар іподиякону, чий батько – воїн ЗСУ та служить на передовій», – зазначили у єпархії та оприлюднили відео бійки.

Як повідомляє «АСС» з посиланням на інформацію від поліції Чернівецької області, ввечері 10 квітня до правоохоронців надійшов виклик від 42-річного чоловіка про те, що по вулиці Сагайдачного водій вийшов із салону автомобіля та висловлюючись нецензурними словами завдав два удари рукою в обличчя. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство). Поліцейські встановили особи усіх учасників інциденту.

Зазначимо, у листопаді 2022 року єпископ Никита (Сторожук) став фігурантом скандалу після оприлюднення його фото з обушків СБУ в адміністрації єпархії УПЦ МП в Чернівцях. Тоді видання LB.ua з посиланням на власні джерела, повідомило, що правоохоронці застали тодішнього секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП архімандрита Никиту нібито в момент фізичної близькості з хлопцем, який співає у церковному хорі. У грудні 2022 року стало відомо, єпископ Никита (Сторожук) подав до суду на LB.ua через поширення цієї інформації. Факт близькості з неповнолітнім сам архімандрит заперечував.