Церква пророка Іллі в Трускавці УПЦ МП досі не змінила підпорядкування

У Львівській облраді надали перелік релігійних громад УПЦ МП, які досі діють на Львівщині. Саме цих парафій стосується рішення обласної ради від 6 квітня з вимогою до місцевої влади заборонити їх діяльність. Станом на вівторок, 11 квітня, таких парафій 18, але ситуація змінюється щоденно.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівській облраді, рішення облради стосується таких церковних громад:

Парафія Різдва пресвятої Богородиці у селі Віднів (колишній Жовківський район) Парафія Святої трійці у с. Звертів (колишній Жовківський район) Парафія Різдва пресвятої Богородиці у с. Бистриця (Дрогобицький район) Парафія у с. Старий Кропивник (Дрогобицький район) Парафія Святого пророка Іллі у місті Трускавець Парафія Святого апостола і євангелиста Іоана Богослова в Червонограді Парафія Святителя Миколая Чудотворця у місті Соснівка Парафія Святої трійці у с. Бабичі (колишній Радехівський район) Парафія Покрови пресвятої Богородиці у Радехові Парафія Успіння пресвятої Богородиці у Самборі Парафія Святих мучеників Кіпріана і Іустини у с. Присліп (Самбірський район) Церковна громада у с. Явора (Турківщина) Парафія Святого Іоана Хрестителя у місті Жидачів Парафія Ікони Божої Матері у Миколаєві Парафія Воздвиження Христового у с. Старява (колишній Мостиський район) Парафія Преподобного Амфілохія у Мостиськах (ще рік тому ця церковна громада заявляла про намір вийти з УПЦ МП і приєднатися до Вселенського патріархату, однак все залишилося без змін) Храм cвященомученика Володимира, митрополита Київського і Галицького, у місті Броди парафія Святої трійці у місті Рава-Руська (вже наступного дня після сесії ЛОР мер Рави-Руської заявив про її перехід до ПЦУ).

Станом на 6 квітня на Львівщині діяли 22 парафії УПЦ МП, про що було озвучено на сесії обласної ради. Згодом цю цифру уточнили, оскільки деякі громади вже перейшли до ПЦУ. Депутати звернулися до територіальних громад Львівщини з вимогою заборонити діяльність УПЦ МП на своїх територіях. Йдеться про позбавлення права користування землею та приміщеннями, які перебувають в комунальній власності.