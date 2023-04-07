Храм священновеликомученика Володимира УПЦ МП у Бродах

Депутати Львівської облради закликали органи місцевого самоврядування Львівщини ухвалити рішення про заборону церков УПЦ МП на своїх територіях. Загалом в області залишається ще 22 церковні громади Московського патріархату.

У рішенні ЛОР, яке підтримали 64 депутати на засіданні у четвер, 6 квітня, йдеться про те, щоб позбавити УПЦ МП можливості користуватися земельними ділянками або ж приміщеннями, що належать до комунальної власності.

«Архітектурні пам'ятки місцевого значення, що перебувають у власності або користуванні УПЦ московського патріархату, повинні перейти у користування місцевих громад. Самовільно захоплені ділянки та приміщення, збудовані без належних дозволів, мають бути вилучені чи передані в підпорядкування органу місцевого самоврядування», – йдеться у зверненні.

Під час обговорення зазначалося, що на Львівщині досі залишаються 22 парафії, які підпорядковуються УПЦ МП. Тому депутати прийняли звернення щодо припинення їхньої діяльності.

Нагадаємо, архикатедральний собор УПЦ МП на вул. Тараса Бобанича у центрі Львова передали у підпорядкування ПЦУ. Також демонтували церкву-самобуд на Сихові та розірвали договір оренди на приміщення на вул. Антоновича, яке УПЦ МП орендувала під церкву близько 20 років.