Громада храму проголосувала за перехід до ПЦУ у четвер, 6 квітня

Громада храму Святої Трійці в Раві-Руській Української православної церкви (УПЦ МП) проголосувала за перехід до Православної церкви України. Про це 6 квітня повідомив міський голова Рави-Руської Іван Івануса.

Невеликий храм розташований неподалік траси Рава-Руська – Судова Вишня. Поруч громада вже багато років будує головний храм.

«Історичний день. За рішенням загальних зборів громади, храм Святої Трійці в Раві-Руській переходить до Православної Церкви України», – повідомив Іван Івануса.

Як повідомляє видання Lviv.media, у Львівській області залишилася 21 громада УПЦ МП, ще 18 зареєстрованих громад – не діють.

Нагадаємо, днями Свято-Георгіївському Кафедральному соборі Львівської єпархії УПЦ МП, що на вул. Бобанича у Львові, зібралися віряни та активісти. Під час сутичок і суперечок релігійна громада проголосувала за перехід до ПЦУ, а голова Львівської ОВА Максим Козицький видав відповідне розпорядження про реєстрацію статуту парафії великомученика Георгія ПЦУ за храмом на вул. Бобанича. Митрополит УПЦ МП Філарет (Кучеров) повідомив, що релігійна громада рішень про перехід до ПЦУ не приймала.

Того ж дня Львівська підприємиця Інга Дунаєва розірвала договір оренди зі Свято-Троїцькою парафією Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Приміщення під храм на вул. Антоновича, 100 громада орендувала близько 20 років.

Третій храм УПЦ МП у Львові на Сихові 6 квітня демонтували через незаконність його будівнцитва. Натомість цю ділянку депутати ЛМР передали ПЦУ для будівництва кафедрального собору.