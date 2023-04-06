6 квітня на Сихові почали розбирати деревʼяні конструкції самовільного храму УПЦ МП

Громада Православної церкви України (ПЦУ) у четвер, 6 квітня, розпочала демонтаж дерев’яної церкви святого рівноапостольного князя Володимира Української православної церкви (УПЦ МП) на просп. Червоної Калини, 89. Раніше релігійна громада проголосувала за перехід до ПЦУ, а міська рада передала земельну ділянку під самобудом під будівництво кафедрального собору.

Директор департаменту гуманітарної політики ЛМР Євген Бойко повідомив ZAXID.NET, що перед демонтажем провели інвентаризацію майна та склали відповідні описи в присутності свідків і під відеозапис.

«Богослужбові речі, церковне начиння, ікони, будуть тимчасово зберігатися в будівлі храму ПЦУ. На прохання отця деревяні конструкції тимчасово будуть зберігатися на території одного із підприємств», – розповів ZAXID.NET Євген Бойко.

Фото прес-служби ЛМР

Дерев’яний храм святого рівноапостольного князя Володимира (УПЦ МП) на Сихові вже неодноразово намагалися демонтувати через сумнівну законність його зведення. Кілька разів у храмі виникали пожежі, які парафіяни та настоятель церкви називали підпалом. Через приналежність храму до Московського патріархату невідомі обклеювали стіни церкви портретами Сталіна та заливали двері і вікна церкви монтажною піною. В червні торік під покрівлею храму знову виникла пожежа.

У липні 2022 року віряни храму вирішили перейти до ПЦУ. Настоятель самовільного храму Володимир Кузьо назвав відповідне розпорядження голови ОВА «зловживанням владою».

У березні 2023 року депутати Львівської міської ради передали 0,89 га землі під самобудом релігійній громаді Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ для будівництва Свято-Преображенського кафедрального собору.

Нагадаємо, напередодні у Свято-Георгіївському Кафедральному соборі Львівської єпархії УПЦ МП, що на вул. Бобанича, зібралися віряни та активісти. Під час сутичок і суперечок релігійна громада проголосувала за перехід до ПЦУ, а голова Львівської ОВА Максим Козицький видав відповідне розпорядження про реєстрацію статуту парафії великомученика Георгія ПЦУ за храмом на вул. Бобанича.

Своєю чергою, митрополит Львівський і Галицький УПЦ МП Філарет (Кучеров) повідомив, що релігійна громада парафії святого великомученика Георгія рішень про перехід до ПЦУ не приймала.

Того ж дня Львівська підприємиця Інга Дунаєва розірвала договір оренди зі Свято-Троїцькою парафією Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Приміщення під храм на вул. Антоновича, 100 громада орендувала близько 20 років.