Пожежа виникла пізно ввечері 19 червня в деревʼяному храмі УПЦ МП на Сихові

У Львові в самовільно облаштованому храмі святого рівноапостольного князя Володимира Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) на Сихові виникла пожежа.

Пожежа у деревʼяному храмі на просп. Червоної Калини, 89 виникла пізно ввечері в неділю, 19 червня. Як видно з опублікованих очевидцями відео, полумʼя спалахнуло на вході в храм.

У прес-службі ДСНС Львівщини повідомили, що повідомлення про пожежу в храмі до рятувальників надійшло о 22:45. Локалізувати її вдалось о 23:19. Наразі рятувальники розбирають дах та поливають конструкції. Загорання виникло під шаром покрівельного матеріалу, сама покрівля не прогоріла.

Зазначимо, що храм УПЦ МП на Сихові вже неодноразово намагалися демонтувати через сумнівну законність його зведення. Зокрема, активісти вимагали Держархбудінспекцію та Держгеокадастр перевірити документи, що узаконюють зведення храму.

Кілька разів у дерев’яному храмі виникала пожежі, які прихожани та настоятель церкви називали підпалом. Через приналежність храму до Московського патріархату невідомі обклеювали стіни церкви портретами Сталіна та заливали двері і вікна церкви монтажною піною.