Служба безпеки України викрила злочинну схему використання земель державного фонду на території Черкаської області. До організації оборудки причетна настоятелька жіночого монастиря Уманської єпархії УПЦ (МП).

Як повідомила СБУ в понеділок, 29 травня, упродовж 10 років вона незаконно здавала в оренду більше 40 га сільгоспугідь, які держава надала послушницям для ведення власного господарства. Орендатором земель монастиря був власник місцевого агропідприємства. Щороку він сплачував настоятельці десятки тисяч гривень готівкою за нелегальне використання угідь релігійної громади.

За інформацією СБУ, сторони не укладали жодних договорів, а всі розрахунки здійснювали виключно на усних домовленостях. Це дозволяло аграрію сплачувати за землю суми, які значно нижчі за ринкові, а також уникати оподаткування.

Наразі СБУ подала позовну заяву до Господарського суду Черкаської області з вимогою розірвати договір оренди з релігійною установою та повернути землі у державну власність. Відповідні дії СБУ розслідує як шахрайство.

Про який саме монастир йдеться – СБУ не уточнила. Але, за інформацією Уманської єпархії УПЦ МП, в її підпорядкуванні перебувають два монастирі: Свято-Георгіївський жіночий монастир і Свято-Пантелеймонівський жіночий монастир.