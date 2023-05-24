У єпархії ж повідомили, що паломництво переноситься через воєнний стан

У Чернівецькій області поліція склала адміністративні протоколи на організатора та співорганізаторів хресного ходу до Банченського чоловічого монастиря. Хода вірян УПЦ МП вирушила до релігійного комплексу 23 травня. Однак її зупинили поліцейські і пояснили, що через воєнний стан будь-які піші прощі заборонені.

У відділі комунікацій управління Нацполіції в Чернівецькій області повідомили ZAXID.NET про те, що правоохоронці дійсно зафіксували факт організації хресної ходи вірян УПЦ МП, а після того щодо організатора та співорганізаторів склали адміністративні протоколи.

«Рішенням ради оборони Чернівецької області від 12 серпня 2022 року заборонено проведення хресних ходів. Відносно організатора та співорганізатора хресної ходи складені адміністративні матеріали за статтею 185-1 (порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій) Кодексу України про адміністративні порушення. Разом з тим, поліцією забезпечено публічний правопорядок та безпеку дорожнього руху», – зазначили для ZAXID.NET в управлінні Нацполіції в Чернівецькій області.

Пізніше на сторінці у Facebook Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ МП зазначила, що піший хресний хід до Вознесенського Банченського чоловічого монастиря переносять на 2024 рік, якщо буде скасовано воєнний стан.

«На жаль, у зв’язку з продовженням війни в Україні традиційний щорічний хресний хід до чоловічого монастиря на честь Вознесіння Господнього села Банчени Герцаївського району Чернівецької області переноситься на наступний рік, якщо буде відмінено воєнний стан», – написали на сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП.

Нагадаємо, що працівники СБУ та поліції повідомили про підозру митрополиту УПЦ МП, настоятелю Банченського чоловічого монастиря Лонгину за статтею розпалювання релігійної ворожнечі. Слідчі з'ясували, що митрополит неодноразово в грудні 2022 року під час проведення церковних літургій у своїх проповідях розповідав, що Православна церква України є «сатанинською».

Спершу митрополита Лонгина правоохоронці викликали на допит. У цей самий момент в Чернівцях парафіяни Української православної церкви Московського патріархату зібралися під районним управлінням поліції на несанкціонований пікет та молилися.