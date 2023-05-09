Монастир розташований за 13 км від кордону з Румунією

Прокурори Буковини передали до суду обвинувальний акт проти помічника настоятеля одного з монастирів УПЦ МП. Священослужитель переправляв чоловіків призовного віку до Румунії. А одним із пунктів збору для них слугував монастир Московського патріархату.

Зі своїх джерел ZAXID.NET стало відомо, що ухилянтів збирали на території Вознесенського Банченського чоловічого монастиря. Релігійний комплекс УПЦ МП розташований у селі Банчени і є найближче до кордону з Румунією. А звідти чоловіків призовного віку на територію іншої держави проводили місцеві жителі, які добре знають місцевість.

Помічнику настоятеля монастиря, який сприяв незаконному переправлянню, правоохоронці пред'явили обвинувальний акт і вже передали справу до суду.

«За даними слідства, у вересні 2022 року помічник настоятеля монастиря сприяв чоловікам призовного віку незаконно перетинати держкордон. Зважаючи на те, що монастир розташований поблизу кордону, організатори визначили його територію як опорний пункт збору», – повідомили в прокуратурі Буковини.

Слідчі поліції спільно з працівниками СБУ встановили, що військовозобов'язані чоловіки приїздили до монастиря. Про те, як правильно перейти кордон, їх особисто інструктував сам священнослужитель. До лінії розмежування України з Республікою Румунія громадян супроводжували треті особи – жителі прикордоння, які добре орієнтувались на місцевості.

Священнослужителя УПЦ МП судитимуть за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.