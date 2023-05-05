Працівники СБУ та поліцейські затримали пастора та ще двох спільників

На Буковині пастор однієї з протестантських церков підпільно переправляв чоловіків призовного віку за кордон. До своєї роботи залучив ще двох спільників. З клієнтів брав по 3500 євро за поїздку. Священослужителя викрили і затримали працівники СБУ спільно з ДБР та представниками поліції.

Чоловік підшуковував клієнтів через знайомих та в соцмережах. «Ухилянтам» обіцяв, що транспортом їх доставить до спеціальних місць поза контрольно-пропускними пунктами на кордоні з Молдовою. Бажаючі натомість мали заплатити пастору 3500 євро.

У схему незаконної переправи чоловіків в іншу країну буковинець залучив ще двох мешканців Дністровського району Чернівецької області.

«За гроші зловмисник обіцяв чоловікам, які підлягають мобілізації під час воєнного стану, переправити до Молдови поза контрольно-пропускними пунктами. Співробітники СБУ задокументували злочинні дії організатора схеми і заблокували канал нелегальної міграції», – зазначили в управлінні СБ України в Чернівецькій області.

Правоохоронці пастора затримали, а також вилучили кошти, які передавали йому клієнти. Чоловіку оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.