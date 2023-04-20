Усі п'ятеро ухилянтів мали заплатити за втечу закордон по 3-4 тис. доларів

Закарпатські прикордонники затримали трьох місцевих мешканців, які намагалися незаконно переправити до Румунії п’ятьох військовозобов’язаних чоловіків. Ухилянтів везли на машинах ближче до кордону, із собою втікачі мали ґумовий надувний човен. За втечу за кордон чоловіки мали заплатити своїм провідникам по 3-4 тис. доларів.

Як у четвер, 20 квітня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, Мукачівський загін затримав вісьмох чоловіків на околиці села Стеблівка, поблизу кордону з Румунією. Інформацію про можливу спробу перетину кордону прикордонники отримали від оперативників.

«Автомобілі, на яких їхали зловмисники, зупинили на околиці населеного пункту Стеблівка. Затриманими виявилися військовозобов’язані громадяни України. П’ятеро із чоловіків з допомогою трьох переправників, які їх супроводжували, мали намір незаконно потрапити до Румунії», – йдеться у повідомленні.

Як встановили прикордонники, кожен ухилянт мав заплатити за втечу до Румунії від 3 до 4 тис. доларів. Утікачами виявилися чоловіки з різних регіонів країни – Миколаївщини, Івано-Франківщини, Харківщини, Київщини та Закарпаття. Усі переправники – мешканці Закарпатської області. Прикордонники повідомили поліцію про виявлення в їх діях ознак злочину за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Надалі справою займатимуться слідчі поліції.