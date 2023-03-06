На усіх хлопців склали протоколи за спробу незаконно перетнути кордон

Уночі поблизу Ужгорода прикордонники затримали ухилянта, який переліз через паркан на українсько-словацькому кордоні та біг в сторону Словаччини. Затриманий чоловік розповів правоохоронцям, що перетинав кордон ще з трьома призовниками. Їх затримали уже словацькі прикордонники. На всіх порушників прикордонники склали адмінпротоколи, суму штрафів для них визначить суд.

Як у понеділок, 6 березня, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби, інцидент стався уночі в селі Кам’яниця, що поблизу Ужгорода. Прикордонники відділу «Новоселиця» затримали чоловіка, який встиг перелізти загороджувальний паркан і рухався в бік Словаччини.

«Правопорушник зізнався, що йшов разом з трьома особами. Прикордонники розпочали пошукові заходи, проінформували про це словацьких прикордонників і вказали їм ймовірний напрям руху. Згодом прикордонники Словаччини проінформували, що за інформацією української сторони, їм вдалося затримати трьох громадян України», – йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі уточнюють, що на цій же ділянці українсько-словацького кордону у ніч на 6 березня затримали ще шістьох чоловіків призовного віку. Поблизу прикордонного села Паладь-Комарівці прикордонники виявили п’ятьох мешканців Ужгорода, частина з них були без документів. Чоловіки зізналися, що мали намір незаконно потрапити до Словаччини. Ще одного ухилянта затримали в Оноківцях, чоловік назвався громадянином Росії.

На всіх затриманих військовозобов’язаних чоловіків прикордонники склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину державного кордону України). Суму штрафів для порушників визначатиме суд.