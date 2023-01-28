Чоловік переодягнувся у жіночий одяг, зробив манікюр і мав при собі жіночу сумочку

Поблизу українсько-угорського кордону на Закарпатті затримали трьох військовозобов'язаних чоловіків, один із яких був переодягнений у жінку. На усіх затриманих склали протоколи за спробу перетину кордону, далі правоохоронці доставили ухилянтів до військкомату.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інцидент стався ввечері п'ятниці, 27 січня, у Виноградівському районі. Прикордонники відділу «Вилок» зупинили трьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

«Затримані є військовозобов’язаними громадянами України. Один із чоловіків намагався вдавати із себе жінку, проте, зрештою зізнався в обмані. Незаконно покинути територію країни чоловіки намагалися з метою уникнення мобілізації», – йдеться у повідомленні.

На затриманих складено склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання державного кордону України). Суму штрафу для них визначатиме суд. З ухилянтами надалі спілкуватимуться представники військкомату.