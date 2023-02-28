Мешканців Закарпаття затримали, коли вони готувати човен до спуску на річку

Прикордонники затримали двох мешканців Закарпаття, які на гумовому човні планували переплисти річку Тису та потрапити до Угорщини, аби уникнути мобілізації. Чоловіків затримали у Берегівському районі, коли вони готувалися до спускання човна на річку.

Як ввечері у понеділок, 27 лютого, повідомила Державна прикордонна служба, інцидент стався на території прикордонного відділу «Вилок» на Берегівщині. Двоє мешканців Закарпаття планували незаконно перетнути кордон, перепливши річку Тису на гумовому човні. Правоохоронці затримали чоловіків призовного віку під час підготовки човна.

Крім того, поблизу Ділового на Рахівщині прикордонники затримали п’ятьох чоловіків призовного віку зі гідрокостюмами і рятувальники жилетами. «Двоє мешканців Дніпропетровщини, киянин, один мешканець Луганщини та один – Запоріжжя мали намір перепливти на румунський берег Тиси, незважаючи на низьку температуру води та непоодинокі випадки загибелі їх попередників», – йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі уточнюють, що за минулий тиждень на ділянках Мукачівського загону затримали 40 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Значна частина з них – через річку Тиса.

Додамо, від початку повномасштабного російського вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано вже 12 підтверджених випадків загибелі ухилянтів під час перепливання Тиси. Прикордонники закликають не наражати себе на небезпеку.