Переправникам ухилянтів загрожує до семи років ув'язнення

Закарпатські прикордонники пострілами зупиняли двох ухилянтів у рятувальних жилетах, які мали намір переплисти Тису, аби потрапити до Румунії та уникнути мобілізації. Обох чоловіків затримали за 50 метрів до кордону. Крім того, правоохоронці затримали двох переправників призовників, які також намагалися втекти.

Як у п'ятницю, 24 лютого, повідомила Державна прикордонна служба, інцидент стався на околиці села Луг Рахівського району. За даними правоохоронців, за переправку двох ухилянтів закордон місцеві мешканці планували отримати по 4 тис. доларів. Судячи з відео, яке оприлюднили прикордонники, двох ухилянтів переправники забезпечили рятувальними жилетами, у яких вони мали перепливати річку Тису, щоб потрапити закордон.

«Переправники супроводжували двох ухилянтів, з яких планували отримати по 4 тис. доларів США. Помітивши правоохоронців, переправники спробували втекти. Щоб їх зупинити, прикордонникам довелось здійснити декілька попереджувальних пострілів», – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Організаторам переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків оголосили підозру. Якщо вину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.