Десятьох ухилянтів хотіли переправити в Угорщину через річку

Закарпатська поліція затримала шістьох переправників ухилянтів закордон. Усіх фігурантів справи затримали під час спроби провести групу з 10 призовників до Угорщини. За втечу закордон призовники мали заплатити 50 тис. доларів. У переправників поліція вилучила чотири автомобілі, усі затримані наразі перебувають у СІЗО. За скоєне їм загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як у п’ятницю, 10 лютого, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, організатором злочинно групи виявився мешканець Берегова, який раніше вже займався переправкою нелегалів закордон. Інший затриманий – виходець з Луганщини і ще четверо закарпатців, які раніше мали проблеми із законом через торгівлю наркотиками і викрадання автомобілів.

«Усіх шістьох зловмисників було затримано під час переправлення чергової групи втікачів у кількості 10 осіб. Сума коштів, яку підозрювані мали виручити, складає 50 тисяч доларів США. Переправлення відбувалося в межах «зеленого кордону» з Угорщиною, в обхід офіційних пунктів пропуску», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури, уточнили, що шлях пролягав і через річку, тож ділки заздалегідь підготували для переміщення громадян надувний човен. «Попередньо відомо, що вартість «послуги» складала від 3000 до 5000 доларів США з особи. Переправити мали намір 10 осіб, тож за свої послуги затримані могли одержати до 50 тисяч доларів», – додали в прокуратурі.

Після затримання у фігурантів справи провели обшуки, вилучили чотири автомобілі, якими зловмисники перевозили ухилянтів до кордону. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів). Шестеро зловмисників перебувають у СІЗО, за скоєне усім загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.