Поліція затримала шістьох переправників ухилянтів біля кордону на Закарпатті
Фігурантів справи затримали під час спроби відправити 10 призовників закордон
Закарпатська поліція затримала шістьох переправників ухилянтів закордон. Усіх фігурантів справи затримали під час спроби провести групу з 10 призовників до Угорщини. За втечу закордон призовники мали заплатити 50 тис. доларів. У переправників поліція вилучила чотири автомобілі, усі затримані наразі перебувають у СІЗО. За скоєне їм загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.
Як у п’ятницю, 10 лютого, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, організатором злочинно групи виявився мешканець Берегова, який раніше вже займався переправкою нелегалів закордон. Інший затриманий – виходець з Луганщини і ще четверо закарпатців, які раніше мали проблеми із законом через торгівлю наркотиками і викрадання автомобілів.
«Усіх шістьох зловмисників було затримано під час переправлення чергової групи втікачів у кількості 10 осіб. Сума коштів, яку підозрювані мали виручити, складає 50 тисяч доларів США. Переправлення відбувалося в межах «зеленого кордону» з Угорщиною, в обхід офіційних пунктів пропуску», – йдеться у повідомленні поліції.
У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури, уточнили, що шлях пролягав і через річку, тож ділки заздалегідь підготували для переміщення громадян надувний човен. «Попередньо відомо, що вартість «послуги» складала від 3000 до 5000 доларів США з особи. Переправити мали намір 10 осіб, тож за свої послуги затримані могли одержати до 50 тисяч доларів», – додали в прокуратурі.
Після затримання у фігурантів справи провели обшуки, вилучили чотири автомобілі, якими зловмисники перевозили ухилянтів до кордону. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів). Шестеро зловмисників перебувають у СІЗО, за скоєне усім загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.