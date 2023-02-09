Мешканець Дрогобича не пояснив, звідки взяв підроблене посвідчення пенсіонера

Закарпатські прикордонники затримали 27-річного ухилянта, який намагався перетнути кордон з пенсійним посвідченням. Під час перевірки на українсько-угорському кордоні мешканець Дрогобича пред’явив правоохоронцям фальшиві документи. Зараз ухилянтом займається поліція.

Як у четвер, 9 лютого, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби, інцидент стався на пункті пропуску «Лужанка». 27-річний чоловік, який виявився мешканцем Дрогобича, намагався потрапити в Угорщину як пенсіонер. «Під час поглибленого вивчення наданого посвідчення, прикордонники за допомогою спеціальних технічних засобів виявили ряд ознак, що вказували на його підробку», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Правоохоронці розцінили дії 27-річного чоловіка, як порушення за ч. 4 ст. 358 (підробка документів) та ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Далі порушником займатимуться правоохоронці.