Переправник ухилянтів відслідковував рух прикордонних патрулів через прилад нічного бачення

Закарпатські прикордонники затримали 55-річного харків’янина, який збирався втекти в Угорщину, перепливши Тису. Незаконний перетин кордону чоловіку організував мешканець Закарпаття, який відстежував рух прикордонників через прилад нічного бачення. Місцевий отримав $3 тис. за інформацію про місце для перетину, порадивши перепливати глибоку річку серед ночі. Ухилянта у гідрокостюмі разом з його переправником затримали за 600 метрів до угорського кордону.

Як у четвер, 5 січня, повідомила Державна прикордонна служба, інцидент стався на ділянці українсько-угорського кордону у Вилоку. Переправник із Закарпаття через прилад нічного бачення відслідковував рух прикордонників, він провів ухилянта з Харкова ближче до кордону та мав показати йому місце, де можна переплисти річку і потрапити до Угорщини.

«У цьому місці кордон проходить руслом Тиси, тому закарпатець забезпечив харків’янина гідрокостюмом, а щоб той не бачив, наскільки небезпечною є затія подолання стрімкої, холодної та повноводної річки, і не відмовився її перепливати, – запевнив, що з метою уникнення небажаної зустрічі із прикордонними нарядами, перетинати державну межу необхідно уночі», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Від ухилянта за перетин кордону закарпатець взяв 3 тис. доларів США. Обох чоловіків затримали за 600 метрів до Угорщини. На правопорушників склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання кордону. Крім того, дані про мешканця Закарпаття, який намагався переправити харків’янина закордон, передали в поліцію. Його дії кваліфікують за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Зазначимо, від початку повномасштабного російського вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано вже 12 підтверджених випадків загибелі ухилянтів під час перепливання Тиси. Прикордонники закликають не наражати себе на небезпеку.