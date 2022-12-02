Глибина Тиси на цій ділянці кордону сягає 2,5 метрів, а ширина – 80

Румунські прикордонники виявили у річці Тиса тіло потопельника. Його особа ще встановлюється, за попередньою інформацією, чоловік довго пролежав на дні річки. Прикордонники припускають, що це український ухилянт, який невдало намагався перетнути кордон. У схожий спосіб у Тисі втопилося вже більше 10 ухилянтів.

Про виявленого потопельника з посиланням на румунських прикордонників у п'ятницю, 2 грудня, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби. Тіло чоловіка на румунській стороні виявили 1 грудня. «Прикордонники відділу прикордонної служби «Тячів» Мукачівського загону отримали від своїх румунських колег інформацію про виявлення ними тіла чоловіка з ознаками тривалого перебування під водою», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Саме річкову ділянку кордону, який проходить Тисою, переправники найчастіше використовують для незаконного переміщення до Румунії чоловіків призовного віку. У прес-службі Мукачівського прикордонного загону ZAXID.NET уточнили, що тіло чоловіка виявили на ділянці патрулювання румунських прикордонників. «Загиблого дістали з річки, надалі цим питанням займаються румунські колеги. Нас проінформували про інцидент»,– зазначила у коментарі ZAXID.NET речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. За її словами, з початку повномасштабної війни Росії з Україною, на цій ділянці українсько-румунського кордону при спробах незаконно перетнути кордон загинуло понад десять чоловіків.

Наразі інцидент розслідує румунська поліція. У прес-службі поліції Закарпаття ZAXID.NET зазначили, що про загибель чоловіка поліція Румунії проінформувала Тячівський відділ поліції. «Це сталося на румунській стороні, тячівським правоохоронцям надали інформацію про цей випадок. Наразі відомо, що тіло дістали з річки, інцидент розслідує поліція Румунії», – зазначила речниця поліції Закарпаття Тетяна Щоголєва.

Прикордонники Мукачівського загону також додають, що глибина річки Тиса, якою на ділянці проходить кордон із сусідніми Румунією та Угорщиною, подекуди сягає 2,5 метрів, а ширина – 80 метрів. «Переправники отримують від чоловіків кошти, вказують їм напрямок руху і покидають сам на сам із холодною та бурхливою водною стихією, у яку ошукані утікачі від мобілізації, під важкістю мокрого одягу та речей поринають із головою вже на перших хвилинах порушення кордону. Отож, шанси на порятунок у них мізерні», – додають у Мукачівському прикордонному загоні.

До того ж, переправники під час надання інструкцій ухилянтам, часто забороняють повідомляти будь-які подробиці про незаконний перетин кордону рідним. Це суттєво ускладнює роботу правоохоронців, оскільки рідні не знають про наміри чоловіків і не звертаються до поліції з проханням про розшук зниклих.

Зазначимо, 23 листопада, закарпатські прикордонники врятували 58-річного батька із 23-річним сином, які намагалися нелегально потрапити закордон, аби уникнути мобілізації. Чоловіки також намагалися переплисти Тису на цій ділянці кордону з Румунією.

Додамо, від початку повномасштабного російського вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано вже 10 підтверджених випадків загибелі ухилянтів під час перепливання Тиси. Прикордонники закликають не наражати себе на небезпеку.