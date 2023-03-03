Водій

Мешканець Закарпаття намагався незаконно перетнути українсько-словацький кордон, підсівши у пасажирський автобус під час проходження прикордонного контролю. Відомо, що чоловік прийшов на кордон пішки, познайомився із водієм автобуса Mercedes і попросив непомітно перевезти його до Словаччини за 4 тис. грн. Коли прикордонники підійшли до автобуса для перевірки, водій сам здав ухилянта правоохоронцям. Відтак і водія, і ухилянта забрала поліція.

Як у четвер, 2 березня, повідомила Держприкордонслужба, інцидент стався на пункті пропуску «Малий Березний». За даним правоохоронців, закарпатець прийшов на КПП пішки і нишком підсів у мікроавтобус, який їхав у Словаччину, коли решта пасажирів проходили паспортний контроль. «Прикордонники встановили, що правопорушник познайомився з водієм на АЗС перед пунктом пропуску, де вони і домовилися про план подальших дій. Відповідно до задуму, ухилянт мав дочекатися завершення контрольних процедур і сісти в мікроавтобус разом з іншими пасажирами», – йдеться у повідомленні.

Утім, коли прикордонники підійшли до автобуса, його водій вигнав ухилянта геть, вибіг до правоохоронців і здав чоловіка правоохоронцям. Прикордонники викликали на пункт пропуску поліцію, відтак правоохоронці забрали і водія автобуса, і 31-річного ухилянта до райвідділу. Дії закарпатця розцінюють як порушення за ст. 336 ККУ (ухилення від призову за мобілізацією), крім того, на нього склали протокол за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону). Про порушення водія за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) прикордонники проінформували поліцію.