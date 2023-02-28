На всіх порушників склали адмінпротоколи, суму штрафу для них визначить суд

Чернівецькі прикордонники затримали дві групи ухилянтів у засніжених Карпатах. Шестеро чоловіків пробиралися до кордону через важкодоступні ділянки у горах двома групами з інтервалом у дві години. Крім самих ухилянтів, прикордонники затримали і їх чотирьох гірських провідників, один із них – неповнолітній. Усіх порушників доставили до прикордонного підрозділу.

Як у вівторок, 28 лютого, повідомила Державна прикордонна служба, інцидент стався уночі на території прикордонного відділу «Красноїльськ». Інформація про можливий незаконний перетин українсько-румунського кордону надійшла правоохоронцям від оперативників. Відтак у важкодоступних місцях у горах прикордонники виявили дві групи ухилянтів, які рухалися маршрутом окремо, з інтервалом у дві години. Шість призовників із чотирма їх провідниками доставили до прикордонного підрозділу.

«Дві окремі групи чоловіків з інтервалом у дві години було виявлено у прикордонні під час руху у напрямку державного рубежу. За результатами пошукових дій прикордонники також виявили чотирьох організаторів незаконного переміщення чоловіків та транспортний засіб. Один із порушників виявився неповнолітнім», – йдеться у повідомленні.

Усіх призовників прикордонники доставили до прикордонних підрозділів, на них склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину державного кордону України). Інформацію про чотирьох провідників ухилянтів Держприкордонслужба передала до поліції, їхні дії розцінюють як порушення за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).