Наразі 22-річному водію загрожує до дев'яти років позбавлення волі

22-річний мешканець Буковини потрапив у ДТП під час спроби перевезти двох ухилянтів у Румунію. Водій Ford не впорався з керуванням та з’їхав у канаву. На місці ДТП правоохоронці затримали одного з пасажирів, водія – пізніше. Наразі переправнику ухилянтів оголосили про підозру, за скоєне йому загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Аварія з автомобілем, який віз ухилянтів, сталася майже два тижні тому – у середу, 1 лютого, проте про неї стало відомо лише у п’ятницю, 10 лютого, після офіційного повідомлення прес-служби Чернівецької обласної прокуратури. За даними правоохоронців, ДТП сталася у селі Старий Вовчинець, що поблизу українсько-румунського кордону.

«22-річний житель прикордоння за грошову винагороду у 5 тис. доларів США пообіцяв двом чоловікам призовного віку організувати їх незаконне переправлення до Румунії. Під час трансферу осіб до лінії розмежування держкордону, 1 лютого цього року, організатор незаконного переправлення не впорався з керуванням та з’їхав у канаву», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Автомобіль та одного з його пасажирів правоохоронці виявили на місці ДТП. Самого водія – 22-річного мешканця одного з прикордонних сіл, затримали пізніше. Наразі чоловікові оголосили про підозру ч. 3 ст. 332 ККУ (переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів). За скоєне фігуранту справи загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває.