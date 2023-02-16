На всіх призовників склали протоколи за спробу незаконного перетину кордону

Чернівецькі прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися на надувному матраці переплисти річку Прут і пробратися у Румунію, аби уникнути мобілізації. Ухилянтами виявилися мешканці Вінницької та Чернівецької областей. На них склали протоколи за спробу незаконного перетину кордону.

Як у четвер, 16 лютого, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби, інцидент стався поблизу українсько-румунського кордону уночі. Чотирьох чоловіків з надувним матрацом помітили прикордонники відділу «Мамалига». «Порушниками кордону виявились мешканці Вінницької та Чернівецької областей, віком від 22 до 35 років», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Ухилянти планували переплисти річку Прут, їх затримали під час надування матрацу для переправи. На всіх затриманих прикордонники склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Суму штрафу для призовників визначатиме суд.