Батьків затримали на різних пунктах пропуску на кордоні з Румунією

Чернівецькі прикордонники затримали двох чоловіків, які мали намір перетнути кордон з Румунією як багатодітні батьки. В обох українців було по три свідоцтва про народження дітей, але свідоцтво на одну дитину у кожного було фальшивим. Під час перевірки виявилося, що обоє батьків «докупили» собі по одному підробленому документу. Наразі порушниками займається поліція.

Як у понеділок, 23 січня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, випадки сталися на пунктах пропуску в Порубному та Красноїльську на українсько-румунському кордоні. Один із затриманих батьків пропонував прикордонникам 500 доларів хабара, тому нестиме відповідальність за двома кримінальними статтями.

За даними прикордонників, на КПП «Порубне» затримали 37-річного мешканця Харківської області. «Чоловік зазначив, що є багатодітним батьком, надавши три свідоцтва про народження дітей. В результаті поглибленого вивчення документів охоронці кордону виявили ознаки підробки одного зі свідоцтв про народження. Українець зізнався, що незаконно придбав документ через Інтернет та аби уникнути відповідальності запропонував неправомірну вигоду у розмірі 500 США, від якої прикордонний наряд відмовився», – йдеться у повідомленні.

Аналогічний випадок стався на КПП «Красноїльськ». Там 42-річний чоловік зізнався прикордонникам, що, аби виїхати закордон, «докупив» 3-річного сина, підробивши свідоцтво про народження.

На місце події викликали правоохоронців. Дії затриманих кваліфікують ст. 358 ККУ (підроблення документів). Одному із чоловіків доведеться відповідати і за ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Надалі справою займаються правоохоронці.