За скоєне лікарю загрожує до дев'яти років позбавлення волі

Лікаря-хірурга, посадовицю управління соцзахисту та матір призовника із Калуша затримали за підробку документів про інвалідність. За даними слідства, посадовиця Калуської міськради допомогла мешканці міста сконтактувати із лікарем, який оформив фіктивні документи про інвалідність жінки. Таким чином матір хотіла вивезти свого 28-річного військовозобов’язаного сина закордон. Призовника з мамою затримали при спробі виїхати закордон. Чиновниці міськради, лікарю та мамі ухилянта повідомили про підозру, їм загрожує від семи до дев’яти років тюрми.

Як у середу, 11 січня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, мама ухилянта, чиновниця управління соцзахисту Калуської міськради та лікар-хірург планували вивезти 28-річного військовозобов’язаного закордон як супроводжуючого для мами, якій оформили фіктивні документи по інвалідність.

«Мешканка Калущини звернулася до чиновниці і лікаря за допомогою в організації виїзду за кордон її сина. Посадовиця Калуської міської ради, надала «клієнтці» необхідні консультації, допомогла отримати фейкову інвалідність та організовувала зустрічі з лікарем. Своєю чергою, медик однієї з калуських лікарень, підробив документи, які стали підставою для встановлення групи інвалідності», – йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що за підроблені документи матір військовозобов’язаного заплатила 2,5 тис. доларів США. Жінку разом із 28-річним сином правоохоронці затримали в пункті пропуску, під час перетину ними кордону. У прес-службі Івано-Франківської обласної прокуратури додали, що йдеться про пункт пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею.

Усім трьом фігурантам вже повідомили про підозри: чиновниці за ч. 3 ст. 332 (сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України), лікарю за ч. 3 ст. 332 та ч. 1, 4, ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), а матері ухилянта – за ч. 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Чиновниці та лікарю загрожує до дев’яти років ув’язнення, матері призовника – до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.