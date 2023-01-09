Трьом переправникам ухилянтів загрожує до дев'яти років ув'язнення

На Закарпатті правоохоронці затримали трьох місцевих мешканців, які намагалися переправити до Угорщини трьох чоловіків призовного віку. Організував схему 33-річний мешканець Мукачівського району, йому допомагали двоє знайомих із Хуста і Берегова. Усім затриманим загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Як у понеділок, 9 січня, повідомила прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань Нацоліції, чоловіків, які хотіли б незаконно виїхати з України, закарпатці шукали через знайомих. Переправники збирали групи по троє осіб та забезпечували для ухилянтів транспортування до кордону та перехід до Угорщини поза пунктами пропуску. Затримали зловмисників ввечері у п’ятницю, 6 січня, у Берегівському районі. За свої послуги вони мали отримати від ухилянтів 12 тис. доларів.

«На місці затримання було проведено огляд автомобілів фігурантів та виявлено 2700 доларів США, 12 тисяч чеських крон, чорнові записи, засоби зв’язку. Автомобілі затриманих вилучено», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнили, що схему переправки ухилянтів до Угорщини розробив 33-річний мешканець Мукачівського району. Групу призовників зібрали в готелі на Берегівщині. «Інший підозрюваний – хустянин – надав їм усю необхідну інформацію та посадив до автомобіля «провідника». Останній – мешканець Берегівщини – відвіз пасажирів на околиці села Гетен, звідки чоловіки мали розпочати маршрут», – додають у прокуратурі.

Кошти переправники ухилянтів мали отримати вже на території Угорщини: один з організаторів схеми мав право виїзду закордон і повинен був чекати чоловіків уже на угорській стороні.

Наразі двом фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 332, а третьому спільнику – за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Підозрюваним обрали запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави понад 120 тис. грн за особу. Наразі затримані перебувають у СІЗО, за скоєне їм загрожує до дев’яти років ув’язнення.