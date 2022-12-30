Від початку воєнного стану близько 12 тис. чоловіків намагалися незаконно залишити Україну. Про це повідомила Держприкордонслужба.

З початку повномасштабної війни розпочато понад 2100 кримінальних проваджень: понад 430 з них – за незаконне переправлення осіб, за підробку документів – 1650, за ухилення від призову – більше 20.

Понад 950 особам оголошені підозри у вчиненні цих злочинів та більше 350 осіб вже притягнені до кримінальної відповідальності.

Також зафіксовано 410 спроб підкупу прикордонників на суму понад 4,9 млн грн.

15 чоловіків загинули під час спроб нелегально перетнути кордони України. Зафіксовано 12 випадків виявлення потопельників на українсько-румунській річковій ділянці кордону. Крім того, прикордонники виявили тіла трьох чоловіків, які загинули в горах.

Зазначимо, що воєнний стан в Україні працює від 24 лютого і діятиме до завершення війни. Українців призовного віку, за деякими винятками, припинили випускати за кордон з того ж дня.