Одного із чоловіків, які заблукали у горах на Закарпатті на кордоні з Румунією, знайшли мертвим. Тіло загиблого виявив мешканець прикордонного повіту Марамуреш. Перед цим румунським прикордонникам вдалося знайти ще двох загублених, відтак наразі продовжуються пошуки одного ухилянта. Відомо, що під час спроби перетнути кордон цей чоловік серйозно травмувався.

Про виявлення у горах у Румунії тіла українця повідомило румунське видання «Agerpres» з посиланням на інформацію рятувальників повіту Марамуреш. Загиблого виявив місцевий мешканець. За даними рятувальників, загиблий українець був частиною групи з шістьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-румунський кордон через високогір'я. Пошукову операцію розпочали у неділю, 25 грудня, після затримання на високогір'ї двох громадян України, які незаконно потрапили у Румунію. Затримані повідомили румунським прикордонникам, що були у складу групи із шести людей.

«Двох із них румунські рятувальники знайшли живими 26 грудня на висоті понад 1 800 метрів з румунського боку гори Піп Іван Мармароський. Вони були без належного екіпірування та теплого одягу. Зʼясувалося, що ще один українець отримав численні переломи та закриту черепно-мозкову травму. Востаннє він виходив на звʼязок 26 грудня», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв ZAXID.NET, двох українців у горах у неділю, 25 грудня, виявили румунські прикордонники. Саме затримані розповіли, що у їх групі загалом було шестеро людей. У якийсь момент четверо з них зникли з поля зору. Ухилянтів з України затримали поблизу гори Піп Іван Мармароський, через яку пролягає українсько-румунський кордон.

Державна прикордонна служба повідомляла, що до пошуків зниклих у горах чоловіків залучили вертольоти по обидва боки кордону. Пошукову операцію ускладнює значний сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджає використанню автомобільної техніки.