Глибина Тиси на цій ділянці кордону сягає 2,5 метри, а ширина – 80

На березі Тиси на українсько-румунському кордоні виявили тіло чоловіка. Про інцидент закарпатських прикордонників повідомили колеги з Румунії. Документів при загиблому не знайшли, наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого. Аналогічний випадок стався на цій же ділянці кордону на початку грудня. У Держприкордонслужбі зазначають, що це вже 12-й випадок загибелі чоловіків при спробі переплисти Тису, аби втекти закордон та уникнути мобілізації.

Як у четвер, 15 грудня, повідомила Державна прикордонна служба, тіло чоловіка виявили вранці у середу, 14 грудня, на українсько-румунській ділянці кордону, що проходить по річці Тиса.

«Про виявлення тіла людини на березі Тиси, зі свого боку кордону, повідомили румунські прикордонники.Чоловіка без ознак життя виявили учора вранці. Жодних документів при ньому не знайшли. Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи потопельника», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, на цій ділянці кордону з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну при спробі незаконно перетнути кордону загинуло вже 12 людей. Крім того, це вже другий випадок виявлення тіла потопельника на румунській стороні: аналогічний інцидент стався на початку грудня, коли прикордонники Румунії вилучили з річки тіло невідомого чоловіка. Разом із тим на цій ділянці кордону 13 грудня правоохоронці затримали двох ухилянтів з Одеси, які мали намір перелити Тису на дитячих надувних кругах.

Глибина Тиси на цій ділянці кордону сягає 2,5 метри, а ширина – 80. Українські прикордонники припускають, що виявлені потопельники є українцями, які намагалися незаконно перетнути кордон для уникнення мобілізації. З’ясуванням обставин утоплення чоловіків наразі займаються румунські правоохоронці.