Четверо ухилянтів заблукали у високогір'ї Карпат під час втечі до Румунії
Пошукова операція досі триває, прикордонники залучили вертольоти
Закарпатські прикордонники розшукують чотирьох ухилянтів, які заблукали під час спроби незаконно перетнути українсько-румунський кордон через високогір’я. Про зниклих чоловіків правоохоронцям розповіли двоє затриманих ухилянтів, яких знайшли румунські прикордонники поблизу гори Піп Іван Мармароський.
Як повідомила Державна прикордонна служба, інцидент стався у неділю, 25 грудня, високо у горах поблизу села Ділове на Закарпатті. Про виявлення двох чоловіків, які через високогір’я незаконно перетнули кордон, повідомили румунські прикордонники. Ухилянтів з України затримали поблизу гори Піп Іван Мармароський, через яку пролягає українсько-румунський кордон.
«Затриманими виявились громадяни України. Вони повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їх поля зору. Прикордонники негайно організували спільні з румунськими колегами пошукові заходи, що тривають і до тепер», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.
Прикордонники уточнюють, що до пошуків зниклих у горах чоловіків залучили вертольоти по обидва боки кордону. Пошукову операцію ускладнює значний сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджає використанню автомобільної техніки.
Зазначимо, у квітні 2022 року на цій же ділянці українсько-румунського кордону, високо в горах, волонтери знайшли тіло чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон і потрапити до Румунії. Ще одного чоловіка знайшли з обмороженнями. Вони були частиною великої групи туристів, яких також розшукали у засніжених горах.