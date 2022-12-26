Двох чоловіків, які незаконно перетнули кордон, затримали вже у Румунії

Закарпатські прикордонники розшукують чотирьох ухилянтів, які заблукали під час спроби незаконно перетнути українсько-румунський кордон через високогір’я. Про зниклих чоловіків правоохоронцям розповіли двоє затриманих ухилянтів, яких знайшли румунські прикордонники поблизу гори Піп Іван Мармароський.

Як повідомила Державна прикордонна служба, інцидент стався у неділю, 25 грудня, високо у горах поблизу села Ділове на Закарпатті. Про виявлення двох чоловіків, які через високогір’я незаконно перетнули кордон, повідомили румунські прикордонники. Ухилянтів з України затримали поблизу гори Піп Іван Мармароський, через яку пролягає українсько-румунський кордон.

«Затриманими виявились громадяни України. Вони повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їх поля зору. Прикордонники негайно організували спільні з румунськими колегами пошукові заходи, що тривають і до тепер», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Прикордонники уточнюють, що до пошуків зниклих у горах чоловіків залучили вертольоти по обидва боки кордону. Пошукову операцію ускладнює значний сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджає використанню автомобільної техніки.

Зазначимо, у квітні 2022 року на цій же ділянці українсько-румунського кордону, високо в горах, волонтери знайшли тіло чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон і потрапити до Румунії. Ще одного чоловіка знайшли з обмороженнями. Вони були частиною великої групи туристів, яких також розшукали у засніжених горах.