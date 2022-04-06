На Мармароському хребті, на території Румунії, волонтери знайшли тіло заблукалого українця. Крім того, поблизу знайшли мешканця Києва, про зникнення якого повідомляла його сестра. Чоловік – з обмороженнями ніг та не може рухатися самостійно. Припускають, що загиблий є батьком киянина, з яким вони разом пішли в гори. Відомо, що разом з ними був ще третій чоловік, якому вдалося пробратися на територію Румунії. Вони могли бути частиною великої групи туристів, яких із ранку вівторка, 5 квітня, шукали у засніжених горах.

Як у середу, 6 квітня, повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, вчора гірські рятувальники отримали два виклики: один про групу із семи людей, які потребували допомоги на Мармароському масиві, а також про двох мешканців Києва – батька і сина, – які заблукали у тому ж районі. Чи були ці двоє людей у складі великої групи із семи туристів, наразі невідомо. Також не повідомляється, що саме вони робили у горах. За інформацією рятувальників, група людей була одягнена не за погодою.

Виклик про зникнення двох людей в районі гори Піп Іван Мармароський, що поблизу кордону з Румунією, надійшов рятувальникам у вівторок, 5 квітня, о 09:40. «Громадянка повідомила про те, що її брат та батько пішли в гори у район гори Піп Іван Мармароський Рахівського району і не виходять на зв'язок. За попередньою інформацією, 4 квітня вони пішли в гори в складі групи з 10 осіб», – йдеться у повідомленні рятувальників.

У прес-службі ДСНС Закарпаття ZAXID.NET уточнили, що заявниця не могла повідомити точного місця знаходження батька і брата, але відправила координати останнього місця перебування зниклих, за якими вийшли гірські рятувальники. Це була полонина Струнга, однак тут мешканців Києва не знайшли. За інформацією ДСНС, пошуки продовжувалися і вночі. Робота рятувальників була ускладнена через погодні умови: зараз у горах хуртовини. Разом із тим, в районі гори Піп Іван Мармароський водночас тривали пошуки групи із семи осіб, яких згодом знайшли на полонині Лисича.

Вночі середи, 6 квітня, о 03:15 заявниця вийшла на зв’язок із рятувальниками та повідомила, що її брата знайшли волонтери на території Румунії. За попередньою інформацією, у нього – сильне обмороження ніг. «Під час проведення пошуків волонтерами було також виявлено тіло чоловічої статі, ймовірно батько киянина», – зазначають у ДСНС. Наразі вирішується питання про транспортування потерпілого та тіла загиблого. Родичі волонтерів у соцмережі повідомляють про те, що рятівники киянина разом із ним пробули всю ніч у горах, зараз очікують на вертоліт із Румунії.

Зазначимо, ввечері вівторка, 5 квітня, Держприкордонслужба повідомила про сімох осіб, які через погіршення погодних умов застрягли у горах та потребували допомоги. Відомо, що групу виявили прикордонники у закинутому будинку лісника в районі гори Піп Іван Мармароський, що поблизу кордону з Румунією. Наразі невідомо, чи були двоє киян, яких шукали поблизу у той же час, частиною групи із семи людей, яких прикордонники спільно з рятувальниками знайшли на полонині Лисича. У соцмережах також повідомляють про ще одного чоловіка, який таки зміг пробратися в Румунію. Відомо, що всі потерпілі були одягненні не за погодою. Мету їх перебування у горах встановлюють правоохоронці.