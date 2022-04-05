Сімох потерпілих прикордонники виявили у будиночку лісника

На Закарпатті поблизу гори Піп Іван Мармароський у закинутому лісовому будинку прикордонники виявили сімох людей, які потребували допомоги. Відомо, двоє із них не можуть самостійно пересуватися через сильні обмороження. На допомогу потерпілим вирушили рятувальники, однак через снігові зсуви до місця перебування постраждалих не може добратися техніка.

Про сімох людей, які застрягли у снігах у Карпатах ввечері вівторка, 5 квітня, повідомила Державна прикордонна служба. «Прикордонники отримали інформацію про те, що в районі гори Піп Іван Мармароський люди потребують допомоги. Прикордонники організували взаємодію з ДСНС та зорієнтували на пошук усі наряди, які несли службу у вказаному районі», – йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що один з патрулів Мукачівського прикордонного загону виявив групу із семи громадян України у закинутому будинку лісника. Двоє людей через обмороження не можуть самостійно пересуватися. Через сніговий зсув рятувальна техніка не може прибути на допомогу, тому постраждалих пішки намагаються доставити у безпечне місце. Рятувальна операція триває.

P.S. У середу, 6 квітня, прес-служба ДСНС повідомила, що групу із семи заблукалих туристів, яких знайшли на полонині Лисича на Мармароському масиві, рятувальники транспортували до села Ділове Рахівського району та передали прикордонникам. Водночас волонтери вночі із вівторка на середу знайшли у горах на території Румунії заблукалого мешканця Києва. У чоловіка – сильне обмороження, він не міг рухатися самостійно. Також волонтери знайшли тіло ще одного українця. Припускають, що це – батько киянина, з яким вони разом вийшли у гори. За попередньою інформацією, чоловіки були частиною групи, яку раніше знайшли на полонині Лисичій у закинутому будинку лісника. Наразі вирішується питання про транспортування постраждалого та тіла загиблого із Румунії в Україну.