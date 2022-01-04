Обом лижникам надали домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам

Рятувальники надали допомогу та спустили до підніжжя гори Високий Верх двох туристів, що травмувались під час катання на лижах.

Як повідомляє ДСНС Львівщини, 3 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи на лижних трасах гори Високий Верх надали допомогу двом туристам-лижникам. 47-річний чоловік з Одеси отримав травму лівої ноги, а 17-річний хлопець з Харкова травмував голову.

Обом лижникам надали домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам.

Рятувальники закликають дотримувати правил безпеки під час катання на лижах, не з’їжджати з трас, одягати захисне спорядження та не зловживати спиртним.