Цьогоріч зима несподівано розпочалась за графіком: сніг випав уже на початку грудня. А це означає не лише святковий настрій, а й старт гірськолижного сезону. Дістаємо лижі, борди, санчата і вперед за враженнями!

Якщо ви уже плануєте поїздку в гори, то ми маєте для вас трохи корисної інформації, тим паче, що курорти уже готуються розпочинати сезон. Кращі гірськолижні витяги Львівщини, ціни, локації, фото – усе у нашій підбірці. Переглянути її ви зможете за всього за кілька хвилин.

Майдан

Найближчий гірськолижний спуск від Львова розташований у селі Майдан, що у Дрогобицькому районі. Йдеться про комплекс «Чарівні озера», що за 30 км від Львова. Тут є одна траса завдовжки 680 м та один крісельний підйомник. Покататись на лижах та сноуборді тут можна щодня до 17:00.

Вартість одного підйому – 80 грн (100 грн у вихідні на високий сезон), три години катання у будні вартуватимуть 450 грн (550 грн у вихідні та високий сезон), бейбі ліфт 100 грн. У будні вартість денного абонемента становить 650 грн, а у вихідні – 750 грн. Високий сезон триває до 22 січня.

Гірськолижний спуск на базі «Чарівні озера» у селі Майдан розташований у 30 км від Львова

У цьому комплексі можна взяти на прокат спорядження. Вартість оренди лиж та сноубордів є однаковою і становить 200 грн/день (у вихідні та високий сезон 250 грн). Новачки можуть скористатись також послугами інструктора, оскільки у «Чарівних озерах» є гірськолижна школа. Одна година навчання вартує до 550 грн, дві години – до 100 грн, три години – до 1350 грн. Якщо ви візьмете інструктора для двох або трьох людей, то за дві години треба буде заплатити до 850 грн, за три – до 1200 грн.

Відстань від Львова: 30 км. Сайт, веб-камера.

Поляна

За півгодини їзди від Львова є ще одна гірськолижна база – «Казкова поляна». Розташована вона всього за 35 км від Львова у селі Поляна. Тут є одна траса довжиною 900 м та один бугельний підйомник. Покататись на лижах, сноуборді чи сноутюбах тут можна до 20:00.

Ціни на новий гірськолижний сезон поки не відомі, але торік ціни у цьому комплексі вирішили не змінювати. Нагадаємо, що тут ви платите за кількість спусків. Вартість одного підйому на свята та у вихідні становила 40 грн, п’яти підйомів – 200 грн, 15 підйомів – 450 грн, 25 підйомів – 600 грн. Вартість одного підйому в основний сезон становила 30 грн, п’яти підйомів – 150 грн, 15 підйомів – 300 грн, 25 підйомів – 400 грн. Вартість одного підйому мультиліфтом становила 15 грн, п’яти підйомів – 50 грн, 15 підйомів – 120 грн, 25 підйомів – 150 грн.

Спуск на базі «Казкова поляна» у селі Поляна

У «Казковій поляні» є дві траси для сноутюбінгу – дитяча (150м) та доросла (300м). Діти віком до 3 років можуть кататись безкоштовно, але лише в супроводі дорослого після купівлі квитка. Діти до 7 років можуть кататись на дитячій трасі безкоштовно без супроводу дорослого, а на дорослій трасі – з супроводом людини, що придбала квиток. Для дітей від 8 років треба купувати дорослий квиток.

У святковий сезон один спуск на сноутюбі коштував 40 грн, у основний сезон – 30 грн. Вартість оренди лиж чи сноуборду становила 150 грн у будні дні та 200 грн у вихідні. Також ви можете скористатись послугами інструктора за додаткову плату.

Відстань від Львова: 35 км. Сайт, веб-камера.

Борислав

У Бориславі з 2016 року діє гірськолижний курорт «Буковиця». Тут є схил середнього рівня складності (850 м), легкого рівня (950 м) та дитячий (250 м). Один підйом на крісельному підйомнику вартує 100 грн (високий сезон 130 грн), на бугельному – 60 грн (у високий сезон 70 грн), мультиліфт 40 та 50 грн відповідно. Вартість абонементу на три години становить 500 грн та 550 грн, на півдня – 450 грн та 500 грн відповідно, а на повний день – 630 грн та 700 грн відповідно. За три дні катання треба заплатити 1480 грн, за чотири дні – 1880, за п’ять – 2250 грн.

Гірськолижний спуск на курорті «Буковиця» у Бориславі

Ви також можете орендувати лижний чи сноубордний комплект по 200 грн, або пройти навчання у лижній школі. За одну годину катання з інструктором треба заплатити 450 грн (400 грн для дітей до 6 років), за дві години – 750 грн. За кожну наступну годину треба буде доплачувати 300 грн. Якщо ви будете вчитись у групах від 2 до 8 людей, то зможете зекономити. Для зручності відвідувачів на курорті також діє Ski-сервіс.

На курорті також можна покататись на сноутюбах. Вартість години катання – 150 грн, дві години – 250 грн, три години – 350 грн, повний день – 500 грн.

Відстань від Львова: 98 км. Сайт, веб-камера.

Орів

На горі Цюхів облаштований курорт «Карпатські полонини». Тут є один лижний спуск довжиною 300 м та один бугельний підйомник, яким можна користуватись до 18:00.

Вартість денного абонемента для дорослих становить 300 грн, для дітей до 12 років – 250 грн, а для дітей до п’яти років – безкоштовно. Новачки можуть скористатись послугами інструктора. За годину навчання треба буде заплатити 350 грн, за три години – 1000 грн, за п’ять годин – 1300 грн.

У цьому комплексі ви також зможете взяти у оренду лижі (250 грн дорослі та 200 грн дитячі), сноуборд (250 грн), санчата (100 грн), а також лижні куртки та штани (80 грн).

Особливістю цього комплексу є те, що тут можна покататись не лише на лижах чи сноуборді, а й на ковзанах. За 200 грн ви зможете кататись на ковзанці з 09:00 до 18:00, якщо ж вам потрібно взяти ковзани у оренду, то доведеться доплатити ще 200 грн.

Відстань від Львова: 107 км. Сайт, веб-камери немає.

Гора Житня у Сколе

Ще один невеликий спуск є в самому Сколе. Він розташований на горі Житній висотою 800 м.

Тут облаштована траса довжиною 300 м з бугельним підйомником. Ця траса підійде для новачків.

Розлуч

На території бази відпочинку «Бойківський двір», що між селами Розлуч (Турківський район) та Ясениця-Замкова (Самбірський район), облаштована гірськолижна траса завдовжки 700 м. Вона підходить для початківців та працює до 17:00.

Гірськолижний спуск комплексу «Бойківський двір»

Вартість денного абонемента становить 300 грн, ви також можете взяти на прокат лижі, черевики та сноуборди за 250 грн. Окрім спорядження, ви можете орендувати й сноутюби (250 – 300 грн/день).

У цьому комплексі за 100 грн/30 хв. ви зможете покататись на конях (брички).

Відстань від Львова: 124 км. Сайт, веб-камери немає.

Звенів

У селі Орявчик на Стрийщині можна покататись на лижах та сноуборді на території туристичного комплексу «Звенів». Тут є два спуски, що обладнані бугель ними підйомниками, довжиною 960 м та 400 м.

На більшій трасі вартість одного підйому для дорослої людини становить 70 грн, 50 грн для дітей. Денний абонемент становить 500 грн, абонемент на пів дня – 300 грн.

Курорт «Звенів» поблизу «Сколівських Бескидів»

Вартість одного підйому на трасі завдовжки 400 м становить 50 грн для дорослих та 40 грн для дітей. Абонементів на цей підйомник не продають. На території комплексу «Звенів» можна покататись на сноутюбах – п’ять підйомів коштують 50 грн. Тут також працюють пункти прокату спорядження.

Відстань від Львова: 130 км. Сайт, веб-камера.

Славсько

Щороку до смт Славсько приїздять тисячі туристів, щоб покататись на лижах, сноубордах та тюбах, адже тут є траси як для початківців, так і для впевнених лижників. На горах Тростян, Погар, Менчіл, Кремінь та Ільз обладнано 22 км лижних спусків від навчального і до слаломного рівнів складності. Оскільки лижні спуски тут не обладнані освітленням, кататись можна до 17:00.

На горі Тростян (1232 м) розташована гірськолижна база «Динамо». Вона обладнана 11 трасами довжиною 1500-2000 м з трьома бугельними підйомниками довжиною від 570 до 1300 м та одним крісельним підйомником довжиною 2750 м. До 23 грудня вартість денного абонемента становить 700 грн, із 24 грудня абонемент можна придбати за 850 грн у будні та за 700 грн у вихідні дні. Вартість одного підйому становить 40 грн.

Гора Тростян у Славському

На горі Погар (857 м) є один спуск з крісельним підйомником. Вартість денного абонемента для дорослих торік становив 300 – 400 грн, півдня – 250 грн. Для дітей до 12 років були передбачені знижки, вартість денного абонемента становила 200 грн (на 50% дешевше). У сезоні 2021/2022 ціни або трішки зростуть, або їх не будуть змінювати. Наразі адміністрація ще не затвердила нових цін.

Один підйом на базі «Політех», що на горах Кремінь та Менчул, вартуватиме 25 грн, денний абонемент ставитиме близько 200 грн. Ще один підйомник облаштований на горі Ільз (750 м). Вартість одного підйому становитиме 30 грн, а денний абонемент становитиме 400 грн, півдня – 200 грн. Для дітей передбачені знижки, зокрема вартість абонементу для дітей від 6 до 12 років становитиме 200 грн.

У селищі Славському також працює багато пунктів прокату гірськолижного спорядження.

Відстань від Львова: 138 км. Сайт, веб-камера.

Тисовець

У селі Тисовець, що на Стрийщині, на однойменній навчально-спортивній базі можна покататись на лижах, скориставшись бугельним підйомником (800 м). Цьогоріч денний абонемент вартуватиме близько 250 грн, якщо ви захочете кататись лише півдоби, то вартість абонементу становитиме близько 150 грн.

Гірськолижний спуск у Тисовці

На спортивній базі немає власного прокату спорядження, але ви зможете взяти його у оренду неподалік витягу.

Відстань від Львова: 138 км. Сайт, веб-камери немає.

«Плай»

«Плай» – це один з найпопулярніших на Львівщині гірськолижних курортів. Він розташований біля села Плав’є на Стрийщині та має п’ять трас різних рівнів складності. Лижні спуски тут не освітлюються, а тому підйомники працюють лише до 17:00.

Один підйом на бугелі у будні дні коштує 90 грн та 100 грн у вихідні, на крісельному витязі один підйом коштує 110 грн та 130 грн відповідно. Абонемент на півдня (з 09:00 до 13:00 або з 13:00 до 17:00) у будні коштує 480 грн та 550 грн у вихідні.

Тут також продають абонементи на один та декілька днів. Вартість денного абонемента становить 880 грн у будні та 1000 грн у вихідні, абонемент на два дні коштує 1500 грн та 1850 грн відповідно, абонемент на три дні – 2250 грн та 2800 грн, на чотири дні – 2700 грн і 3750 грн, а абонемент на п’ять днів – 3350 грн і 4600 відповідно. Діти до 7 років під супроводом батьків можуть користуватись підйомниками безкоштовно.

Гірськолижний комплекс «Плай»

Якщо ви не вмієте кататись, то можете записатись у лижну школу. Індивідуальне заняття з інструктором для дітей до 7 років коштує 600 грн/год у будні та 700 грн/год у вихідні, якщо заняття триватиме дві години, то треба буде доплатити 400 грн у будні та 500 грн у вихідні. Індивідуальне заняття з інструктором для дорослих коштує 700 грн/год у будні та 800 грн/год у вихідні, якщо заняття триватиме дві години, то треба доплатити ще 500 грн у будні та 600 грн у вихідні. Також можна брати групові уроки.

Ви можете взяти в оренду доросле та дитяче спорядження (лижі та сноуборди), ціни за комплект становлять 250 – 280 грн (+ 8 тис. грн треба буде залишити як депозит). Клієнтам також доступний лижний сервіс. Він вартуватиме від 120 грн до 500 грн залежно від послуги.

Відстань від Львова: 139 км. Сайт, веб-камера.

«Захар Беркут»

На горі Зворець, що у селі Волосянка біля Славського, розташований ще один відомий гірськолижний курорт – «Захар Беркут». На горі є 9 трас різної складності, які підійдуть і для початківців, і для впевнених лижників. Підйомники працюють до 16:30.

Абонемент на три години катання вартує 550 грн у будні та 650 грн у вихідні та святкові дні. Ви також можете придбати абонемент на повний день, він вартує 800 грн та 900 грн відповідно. Для учасників АТО на курорті діють знижки. При наявності посвідчення абонемент на повний день вартуватиме 640 грн та 780 грн відповідно.

Гірськолижний курорт «Захар Беркут»

Вартість оглядового підйому (без спорядження) становить 250 грн для дорослих та 150 грн для дітей, у вихідні та святкові дні – 300 грн і 150 грн відповідно.

Якщо у вас немає власного спорядження, то ви можете взяти його в оренду. Вартість повного комплекту становить 200 грн, також ви можете взяти в оренду окуляри, куртку, штани, сноутюб, чи скористатись камерою для зберігання речей (50 грн).

Для усіх початківців на території діє лижна школа. За годину індивідуального навчання з інструктором треба буде заплатити 500 грн у будні дні та 600 грн у вихідні, також є можливість проведення групових занять.

Відстань від Львова: 145 км. Сайт, веб-камера.

Сянки

У селі Сянки на Самбірщині розташований Західний реабілітаційно-спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України. Тут тренуються паралімпійці, однак усі охочі також можуть приїхати сюди, щоб покататись на лижах. На базі є два гірськолижних спуски довжиною 590 та 1500 метрів, обладнані одним крісельним підйомником.

Гірськолижний спуск на базі «Сянки»

Наразі тут ще не затверджували цін на абонементи у цьому сезоні, його планують почати у 20 числах грудня. У попередні роки абонемент на цілий день вартував близько 400 грн, на півдня (чотири години) – 300 грн, один підйом – 50 грн. Діти від 6 до 12 років, а також учасники АТО мали знижку 50%.

Відстань від Львова: 154 км. Сайт, веб-камера.