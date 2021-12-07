Уже незабаром різдвяні свята, а у цей час хочеться дарувати одне одному подарунки. Якщо з подарунком для своєї другої половинки чи друзів ще можна розібратись (базова інформація про смаки і вподобання у вас має бути), то з «таємним Миколаєм» на роботі, або з батьками, яким «нічого не треба», стає складніше.

Ми вирішили допомогти вам у цей непростий час пошуку ідеальних подарунків та склали добірку цікавих ідей на будь-який смак та гаманець.

Дешево і сердито (до 200 грн)

Якщо у вас цілий список тих, кому ви хочете зробити подарунок, а бюджет не гумовий, або ж ваш подарунок є більш символічним, то ми маємо перелік недорогих ідей. Почнемо з традиційного? Горня! Але додайте емоцію – нестандартний заварник для чаю.

Силіконовий заварник у формі чоловічка

Переглянути кілька цікавих варіантів та порівняти ціни можна, наприклад, на Prom.ua. Силіконовий заварник у формі полуниці можна придбати за 20 грн, чоловічка за 80 грн, а жовту субмарину трішки більше, ніж 120 грн. Якщо це вписуватиметься у ваш бюджет, то можете ще придбати чаю, щоб ваш набір був довершений.

У сумці на поясі можна зручно зберігати телефон під час бігу

Якщо ваш друг чи подруга займається спортом, то можна придбати сумку на пояс, куди можна покласти ключі, телефон та інші дрібнички, наприклад, під час бігу. На Rozetka такі сумки можна придбати від 66 грн. За такі ж гроші ви також можете знайти бананку з цікавим принтом. Для любителів спорту також можна придбати багаторазову пляшку для води, достатньо просто загуглити, щоб знайти безліч цікавих варіантів.

Для любителів приймати ванну можна зібрати набір з пінки для ванни, бомбочок та маски для обличчя. Якраз можна вкластись у 200 грн. Хороші варіанти з безкоштовною доставкою можна переглянути на сайті Makeup, або ж зайти у будь-який магазин типу Eva чи Prostor.

Любителям фільмів про Гаррі Поттера можна подарувати популярні цукерки з гидкими смаками

Чи є тут любителі Гаррі Поттера? А може хотіли б спробувати ті самі цукерки з гидкими смаками? Вушна сіра, тухле яйце, смердючі шкарпетки у одній коробці з чорницею, смаком торта, корицею та іншими смачними та не дуже цукерками. Маємо для вас два варіанти: у фірмовій коробці Гаррі Поттера (вони більш солодкі та навіть гидкі смаки тут не дуже гидкі), або ж Jelly Belly Bean Boozled (гидкі смаки тут більш відчутні).

До святкового столу або ж на щодень смакуватимуть джеми та соуси

До святкового столу або ж на щодень смакуватимуть джеми та соуси від бренду «Боїм». А любителям солодкого також сподобається натуральні горіхові пасти від компанії Том.

200 грн – це достатня сума, що придбати блокнот + цікаву ручку. Красива канцелярія точно не буде зайвою. Звісно ви також можете придбати шкарпетки, не всі вважають це банальним подарунком. Якщо ви помічаєте, що ваш друг часто носить кольорів шкарпетки, то можете додати ще одну пару в його колекцію. Завітайте, наприклад, у Dodo Socks, Sammy Icon, Duna.

Якщо дарувати шкарпетки, то тільки такі (фото Dodo Socks)

Ялинкові прикраси чи гірлянди у наборі з солодощами чи мандаринками також допоможуть створити святковий настрій та будуть непоганим символічним подарунком з нагоди початку свят.

Авторська листівка із сайту Crafta

До подарунка завжди можна додати листівку. Можете обрати з підписом, або ж самі написати кілька слів та побажати гарних свят.

Можна подумати (до 500 грн)

Якщо на подарунок ви готові витратити кілька сотень гривень, то варіантів стає більше. Якщо ви хочете подарувати посуд (якщо людина любить красивий посуд, то це не буде банальним подарунком), то можете обрати смішну тарілку від Orner за 250 грн. За ці ж гроші можна придбати зручний ланчбокс з приборами чи стакан для перших страв та напоїв.

Тарілка від Orner

Якщо людина любить куховарити, то їй напевно сподобається кулінарна книга, куди вона записуватиме свої улюблені рецепти. Пошукати її можна у книгарнях чи канцтоварах, також в інтернеті є чимало різних сайтів, з такими товарами.

Кулінарні блокноти можуть бути корисними не лише жінкам (фото із сайту Crafta)

Якщо ж ваш друг знає, хто такі Рейчел, Джої, Рос та Чендлер, то у подарунок можете придбати книгу рецептів з серіалу «Друзі». Вона саме вийшла в українському перекладі і її можна придбати за 400 грн (на сайті книгарні «Є» чи Yakaboo).

Книга рецептів з серіалу «Друзі»

Книжки – це в принципі хороший подарунок, але смаки у всіх різні і є ризик не вгадати, що саме сподобається вашому другу. Якщо ви точно знаєте, яку книжку хоче придбати ваш друг, то сміливо купуйте її, якщо ж не знаєте, то можете придбати сертифікат. На сайті Yakaboo їх можна придбати за 250 грн чи 500 грн, у книгарні «Є» також є подарункові сертифікати, але придбати та використати їх можна лише офлайн у магазинах мережі.

Свічки можуть доповнювати святкову атмосферу (фото з сайту Просто Миколка)

Читаючи цікаву книжку, можна запалити ароматичну свічку, щоб доповнити святкову атмосферу та розслабитись наприкінці дня. Свічки, як парфуми, є різні на будь-який смак: від цитрусових ноток, освіжаючі, до глінтвейну чи ароматів з улюблених фільмів (того ж таки «Гаррі Поттера»). Середня вартість становить 150 – 300 грн. До свічки також гарно пасуватиме пінка для ванни.

Нічник, який проектує на стіни та стелю кімнати зоряне небо

Хто ж не хотів колись полежати просто неба, спостерігати за зірками… Це можна виконати не виходячи з дому. Приблизно за 300 грн можна придбати нічник, який проектує на стіни та стелю кімнати зоряне небо. А якщо у вас є колега, якому влітку завжди спекотно, то настільний вентилятор може врятувати його у цей непростий період.

Подарувавши еко-куб, людина зможе самотужки виростити свою ялинку

Скоро настане той час, коли люди почнуть масово купувати ялинки: зрубані, з гілочок, штучні, або створювати свої альтернативні та екологічні. Може хочете подарувати комусь ялинку? Є варіант придбати еко-куб, щоб людина сама виростила своє невеличке дерево (також можна придбати мелісу, базилік, кінзу, перець, лаванду чи ромашку). Вартість такого еко-куба становить 250 грн.

Карта зоряного неба створюється на основі астрономічних каталогів NASA, за якими точно вираховується положення зірок в обраному місці та в обраний день

Карти зоряного неба чи карти міст, як оригінальні постери на стіну. Карта зоряного неба створюється на основі астрономічних каталогів NASA, за якими точно вираховується положення небесних тіл в обраному місці та в обраний день. Ви можете додати свій підпис та зробити таким чином оригінальний подарунок. Постери виготовляє MimiMaps, вартість від 390 грн.

Настільні ігри чудово підходять для зимових вечір у компанії друзів

Зібратись з друзями великою (чи невеличкою) компанією завжди цікаво, якщо мати вдома настільні ігри. Тим паче холодними зимовими вечорами це чудовий варіант для дозвілля. Це може бути класична «Дженга», «Уно», «Вибухові кошенята», «Манчкін»… Оберіть, що ближче до душі, та напрошуйтеся до друзів на чай – випробовувати подарунок.

Смачним та корисним подарунком можуть бути горішки та сухофрукти

За настільними іграми час летить швидко. Смачним та корисним подарунком можуть бути горішки та сухофрукти. На сайті Nut’s box, наприклад, є невеликі подарункові набори, також хороший вибір горішків у Instagram Brain food.

Імбирна хатинка, яку треба самостійно прикрасити

Щодо їжі, то можете здивувати свого друга, придбавши імбирну хатинку, яку він може власноруч прикрасити. У набір входять готові пряники, помадка та драже для декору. Такий набір можна знайти до 500 грн.

Фітнес-браслети, Power Bank для зарядки мобільного телефона, безпровідні навушники… Можливо щось з цього зацікавить ваших друзів?

Гуляй душа (від 500 грн)

Якщо ви вирішили себе не стримувати, то ідей стає ще більше.

Набір для створення картини точно сподобається людині, яка любить творчість. Не обов’язково вміти малювати, щоб створити шедевр, який точно захочеться почепити на стіну. У набір входять фарби, полотно, інструкція, відеоурок. Залежно від розміру вартість набору становить від 600 грн.

Одну з таких картин або й кращу ви можете створити самотужки

Для вашого друга можуть зібрати персональний мікс цікавих речей з різних країн світу. Обирайте країну, перелік речей та розмір коробки. Формуванням подарунків займається Krаїna, вартість стартує від 1000 грн.

Для вашого друга можуть зібрати персональний мікс цікавих речей з різних країн світу

Хто ж не любить гарячий шоколад взимку? Ідеєю для подарунка може бути набір з 10 різних смаків у прозорих колбах (гарячий шоколад або ж чай). Вартість становить від 550 до 690 грн (чай трішки дешевший за гарячий шоколад, також вартість залежить від упакування).

Набір з 10 різних смаків гарячого шоколаду у прозорих колбах

Крім горішків, сухофруктів, пряників та мандаринок, здивуйте свого друга боксом екзотичних фруктів. Середні набори коштують приблизно 700 – 800 грн.

Бокс з екзотичними фруктами

Також можна придбати дерев’яну ялинку зі стабілізованого моху, яка точно прикрасить оселю у зимові свята. Вартість такої ялинки становить 650 грн.

Дерев’яна ялинка з стабілізованого моху

Прикраси для жінок та аксесуари для чоловіків. Мабуть, не варто радити вам ювелірні магазини, де можна знайти красиві прикраси зі срібла чи золота. Форма, вага, матеріал і ціна – це все дуже індивідуально. Чоловікам ж можуть бути цікаві хороші годинники, шкіряні гаманці, ремені, футляри чи органайзери для речей. На таких виробах можна також замовити гравіювання з ініціалами.

Сертифікат на враження. Похід у СПА, майстер-клас з гончарства, VR-квест, банджі, політ на вертольоті, літаку, екстремальне водіння чи навіть поїздка в Чорнобиль. Обирайте враження, яке б ви хотіли подарувати, на найпопулярніших сервісах, наприклад Bodo чи Kava.

Подорож – це про нові емоції, враження та досвід. Купіть путівку або ж сплануйте самостійно мандрівку на вікенд чи найближчу відпустку. Поїхати у гори та покататись на лижах, відвідати нову країну та заблукати у великому місті, чи може поїхати відпочивати у теплі краї? Все залежить від вас.