Львів засипає снігом, уже хочеться ховатись від морозів у теплих домівках, проводити час з рідними та готувати подарунки, адже для усіх чемних діток та дорослих Святий Миколай щось принесе. Зимові свята мають свою особливу атмосферу – хочеться вірити в добро та дива. Це також чудова нагода подарувати свято тим, хто його потребує, навіть якщо ви не знаєте цих людей особисто.

ZAXID.NET зробив добірку доброчинних ініціатив та акцій, до яких ви можете долучитись та здійснити чиюсь мрію.

«Подаруй дитині свято»

До Дня Святого Миколая ще понад два тижні, а волонтери акції «Подаруй дитині свято» уже зібрали та оприлюднили сотню листів від діток і їх кількість лише зростає. Цьогоріч волонтери співпрацюють Львівським центром соціальних служб, тож Миколай завітає до дітей, які живуть у різних районах Львова.

У своїх листах діти просять не багато: іграшки, солодощі, мандаринки, хтось просить придбати спортивний костюм чи теплі штани, або ж канцелярію. Звісно просять й купити телефон чи іншу техніку, але ці листи про мрії, а вони не одразу досяжні.

Щоб долучитись до акції, потрібно зайти у альбом «Листи 2021», обрати лист та написати у коментарях, що ви його берете. Із 10 грудня можна буде приносити подарунки (адресу додатково повідомлять), а із 19 до 21 грудня помічники Миколая передадуть подарунки діткам.

ІТ-Миколай

Цьогоріч ІТ-Миколай допомагатиме маленьким пацієнтам хірургічного відділення Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру («Чорнобильська лікарня»).

У помічників Миколая амбітна мета – зібрати 3 млн грн. За ці кошти волонтери хочуть придбати рентгенпроникний операційний стіл, діагностичне обладнання для цитоскопії і бронхоскопії, а також оплатити реконструкцію палат у відділенні хірургії. Фінансово долучитись до акції можна за реквізитами на сторінці ІТ-Миколай.

Центр опіки сиріт

Взяти лист та зробити подарунок дитині із багатодітної чи малозабезпеченої сім’ї, або ж дитині, чий батько загинув в АТО, можна й у Центрі опіки сиріт. Схема така ж: обираєте лист на сайті Центру опіки сиріт та пишете коментар під листом.

Усі подарунки необхідно приносити в Дім Милосердя Святого Миколая (вул. Короленка, 7), кінцевий термін – 10 грудня. На подарунку обов’язково вказати для кого він – номер листа, ім’я та вік дитини.

Миколай для особливої молоді

У передріздвяний час «Карітас-Львів» просить львів’ян долучитись до збору коштів для Центру, який відвідує молодь з особливими потребами.

«У передріздвяний час заохочуємо підтримати діяльність Центру та вручити молоді з інтелектуальними порушеннями подарунок їхньої мрії. Адже солодощі чи будь-які інші подарунки до дня Св. Миколая не так тішить їх, як можливість відвідування Центру протягом року. Учасники Центру потребують постійного супроводу та соціалізації», – зазначають організатори.

Акція триватиме до кінця грудня. Можна зробити фінансову благодійну пожертву на діяльність Центру, або оплатити перебування одного з учасників.

«Миколай у камуфляжі»

Охочі також можуть долучитись до акції «Миколай у камуфляжі», у рамках якої учасники бойових дій четвертий рік поспіль збирають подарунки для діток з інтернатів та малозабезпечених сімей.

До 10 грудня можна придбати та передати канцелярію, іграшки, одяг, фрукти та солодощі. Вік дітей, для яких готують подарунки, коливається від немовлят до 16-річних підлітків.

Миколай від «Мальтійської служби допомоги»

Листи від дітей з інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, дитбудинків, дітей з інвалідністю чи з сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах можна взяти й у офісі «Мальтійської служби допомоги», що на вул. Богомольця, 7. У офіс також можна принести базові речі (канцелярію, солодощі, іграшки, одяг), з яких сформують подарункові набори.

«Коробки хоробрості»

У «Чорнобильській лікарні», а віднедавна й у 8-й лікарні для маленьких пацієнтів запровадили «коробки хоробрості» – це невеликі коробки з іграшками, які діти можуть взяти собі як винагороду після проходження болісних процедур. Це ініціатива благодійного фонду «Крила надії», а наповнювати коробки іграшками допомагають небайдужі.

Щоб долучитись до акції, яка діє протягом усього року, треба придбати іграшки (невеликі, щоб вони поміщались в долоню) та передати представникам благодійного фонду. У лікарні самотужки іграшки приносити не потрібно.

Ангелики від «Епіцентру»

Якщо напередодні свят ви будете робити покупки у «Епіцентрі», то можете помітити листи на бланках з ангеликами, якими прикрашені ялинки у гіпермаркетах цієї мережі. Будь-який з цих листів ви можете зняти з ялинки та придбати подарунок для цієї дитини. Для цього треба звернутись до адміністратора (у інфоцентрі) та записатись, подарунки також варто приносити туди.

Укол за 2 млн доларів

Перед святами ви можете допомогти врятувати життя 5-місячній Марії-Терезі Михайловській. У львів’янки діагностували спінально-м’язову атрофію (СМА) – ця недуга ослаблює тіло дитини та забирає здатність тримати голівку, ходити, а далі – ковтати та дихати. Врятувати дівчинку і допомогти їй жити повноцінним життям може один укол, але його вартість – більше 2 млн доларів США. Детальніша інформація та реквізити.

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Це лише частина благодійних ініціатив, до яких ви можете долучитись. Ви можете самотужки сконтактували з представниками благодійних фондів, інтернатів, дитячих будинків, центрів для безхатьків, чи з соцслужбами та допомогти малозабезпеченим дітям і їхнім сім'ям. Добрі вчинки можна робити не лише напередодні свят.