У 8-ій міській лікарні з’явилася «Коробка хоробрості». Це спеціальний бокс, наповнений іграшками для хворих діток. Відтепер він стоятиме в опіковому відділенні лікарні. Так медзаклад приєднався до Всесвітнього дня добрих справ #ЩедрийВівторок. Ініціативу у шпиталях міста вже кілька років впроваджує Благодійний фонд «Крила надії».

Тепер перев’язка для семирічного Максимка не така болюча, адже в опіковому відділенні восьмої міської лікарні з'явилася «Коробка хоробрості». Це спеціальна чарівна скринька з іграшками для маленьких супергероїв. Після неприємних, але таких необхідних для одужання маніпуляцій, дітям пропонують обрати собі будь-яку винагороду за сміливість та терпеливість. Окрім того, це переключає увагу з процедур на радісне порпання в коробці. Появу такої скриньки у лікарні схвалює й мама маленької Єви. Дівчинку до 8-ої лікарні госпіталізували з опіками, а сьогодні вже прооперували – провели пересадку шкіри.

«Буде цікавіше, буде відволікати. Буде приємним сюрпризом, що вона героїчно все витримала. І буде набагато простіше йти на майбутню перев’язку», – каже мама маленької пацієнтки Тамара Михальська.

Наповнювали «Коробку хоробрості» у 8-ій лікарні самі ж лікарі. Так медзаклад приєднався до Всесвітнього дня добрих справ #ЩедрийВівторок – та аби не лише зробити добру справу, а ще й подати приклад іншим лікарням міста й області.

«Щоб змінити стереотип, змінити бачення дитини, бачення батьків лікувального закладу. Щоб вони не боялися "поганого дядька-лікаря", щоб вони не боялися перев’язувальної кімнати, щоб вони не боялися перев’язувальної медсестри. Щоб вони ішли сюди з тою думкою, що їм тут буде цікаво», – розповідає головний лікар 8-ої лікарні Першого ТМО Василь Трунквальтер.

«Коробка хоробрості» – це ініціатива благодійного фонду «Крила надії». Її впроваджують вже три роки. Так, тривалий час коробка допомагає боротися зі страхами маленьким пацієнтам Чорнобильської лікарні. Постійно наповнювати її благодійникам допомагають небайдужі.

«Ми дуже просимо, щоб іграшки були невеликі. Це іграшка, яка має поміститися в долоньку, тому що коробка є не надто велика і іграшки мають бути маленькі. Іграшки мають бути лише нові. Вживані іграшки ми не збираємо», – пояснює координаторка проекту «Коробка хоробрості» Любов Возняк.

Допомагати наповнювати «Коробку хоробрості» взялися в УКУ. Про можливість подарувати діткам у лікарнях усмішку вони дізналися із Facebook-сторінки благодійного фонду.

«Цю ідею одразу підтримали і ми зібрали іграшки фактично за три дні. Коли ми оголосили збір, дуже багато людей принесло не по одній іграшці, а п’ять, десять і більше. Тобто багато. Ми зібрали значно більше, ніж сподівалися, і я думаю, що ми зібрали на кілька місяців для лікарні вже», – розповідає відділ розвитку УКУ Дарія Халюк.

Множити таку добру справу може кожен і, навіть, з будь-якого куточка країни. У Благодійному фонді «Крила надії» новим помічникам будуть дуже раді.

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