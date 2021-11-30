Марії-Терезі Михайловській зараз п’ять з половиною місяців

У маленької Марії-Терези Михайловської зі Львова діагностували спінально-м’язову атрофію (СМА). Для порятунку дівчинки необхідно зібрати гроші на укол Zolgensma, який вартує понад два мільйони доларів. Батьки дівчинки не можуть самотужки зібрати цю суму, тож просять небайдужих долучитись до збору коштів.

Марії-Терезі Михайловській зараз п’ять з половиною місяців. Це перша та дуже бажана дитина у сім’ї Ольги Кудрявої та Олега Михайловського. Ольга народила доньку у 39 років, до цього не могла завагітніти близько 11 років.

«З першого місяця вона менше рухала ніжками, ніж ручками. Нам поставили діагноз гіпотонус, але дітки до 3 місяця це переростають. Наша не переросла. Ми почали шукати причину, ходити на тести, здавати аналізи. Зробили електроміографію – дивились на реакцію м’язів та нервів у кінцівках, і виявилось, що вони у нас пошкоджені у ручках та ніжках. Нам сказали, що потрібно зробити аналіз на СМА. Ми вболівали за Вікторію Полюгу і знали, що це таке. Мені стало погано, але розуміла, що треба виключити цей діагноз», – розповідає ZAXID.NET мати дівчинки Ольга Кудрявая.

Проте виключити цей діагноз батькам не вдалось, у Марії-Терези діагностували СМА першого типу. Ця недуга ослаблює тіло дитини та забирає здатність тримати голівку, ходити, а далі – ковтати та дихати. Врятувати дівчинку і допомогти їй жити повноцінним життям може один укол, але його вартість – більше 2 млн доларів США.

«Ми живемо щасливим життям, бо у нас є Марічка, і ми боремося. Я розумію, що це дуже складна хвороба, але зараз вона лікується. У Німеччині такі дітки з пожиттєвою терапією ходять і бігають. Вона в мене не ворушить ніжками, але рухає стопами. Американські лікарі кажуть, що якщо дитинка ворушить стопами – вона буде ходити. Може вона не почне ходити у дев’ять місяців, але вона обов’язково буде ходити. Я в це вірю», – оптимістично додає Ольга Кудрявая.

Після встановлення діагнозу батьки одразу почали збір коштів, які потрібні, щоб придбати укол для порятунку Марії-Терези. Також батькам Марії-Терези потрібні кошти для підтримуючої терапії.

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Зараз батьки Марії-Терези контактують з американськими клініками, щоб ті виставили рахунок за введення уколу Zolgensma. Це один з документів, який потрібен, щоб звернутись по допомогу до благодійних фондів.

Нагадаємо, що на початку листопада батьки іншої львів’янки зі СМА – Вікторії Полюги – зібрали необхідні 50 млн грн на укол Zolgensma, який допоможе врятувати їй життя. Збір коштів почали весною, до нього долучились сотні тисяч людей, а найбільшою сумою, яку пожертвували для порятунку дівчинки, був мільйон гривень. Цю суму пожертвували батьки хворого на СМА хлопчика з Донеччини, який виграв безкоштовний укол.

Зараз Вікторія Полюга разом з батьками відкривають візи до США, де уже в грудні дівчинці введуть укол Zolgensma.

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Кудрявая Ольга Володимирівна (мама)

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Кудрявая Ольга Володимирівна (мама)

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Кудрявая Ольга Володимирівна (мама)