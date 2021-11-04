Вікторія Полюга хворіє на СМА і її життя допоможе врятувати укол Zolgensma

Для півторарічної львів’янки Вікторії Полюги зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) зібрали необхідні близько 50 млн грн на укол Zolgensma, який допоможе врятувати їй життя. Останній мільйон для Вікторії перерахували батьки хлопчика Кирила Кондрашова з Донеччини.

У четвер, 4 листопада, у благодійному фонді оголосили про завершення збору коштів для Вікторії Полюги. Останній мільйон для порятунку дівчинки перерахували батьки хворого на СМА хлопчика Кирила Кондрашова з Донеччини, який цього року виграв безкоштовний укол.

Волонтерка Наталія Гаврилів розповіла ZAXID.NET, що днями батьки Вікторії Полюги отримали новий рахунок від клініки у Сан-Антоніо на суму близько 50 млн грн. Необхідні гроші станом на 4 листопада зібрано. Американська клініка готова прийняти дівчинку на лікування до 10 грудня.

«За весь період збору найбільша сума, з тих, які надходили на рахунок фонду для допомоги Вікторії – це був 1 млн грн. Найменші суми – це було по 2-4 грн на картки. Станом на вересень вдалося зібрати половину необхідних коштів. Тоді ми – волонтери і батьки дівчинки – зрозуміли, що треба зробити те саме, просто ще раз. І все вдалося. Хоча на початках, коли вартість лікування стартувала з 65 млн грн, багато-хто не вірив, що це можливо», – ділиться враженнями Наталія Гаврилів.

Нагадаємо, збір грошей на порятунок Вікторії Полюги розпочався навесні цього року. У дівчинки рідкісне генетичне захворювання – спінальна м’язова атрофія (СМА). Ця недуга ослаблює тіло та забирає здатність тримати голову, ходити, а далі – ковтати та дихати. Дівчинка потребує уколу, який необхідно зробити у віці до двох років.