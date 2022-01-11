Рятівний укол важливо було зробити до 2 років

Львів’янці Вікторії Полюзі, яка має спінальну м’язову атрофію, вкололи рятівний укол. До США дівчинка з батьками вилетіла ще на початку грудня, але по дорозі підхопила вірус, тому введення ліків довелося відкласти до повного одужання.

«Нарешті настав той довгоочікуваний момент, до якого ми так довго йшли. Вікторія отримала укол Золгенсма. Дякуємо вам всім, що допомогли врятувати нашу донечку. Я завжди повторювала, що лише разом і з вашою підтримкою Вікторія буде здорова, і так воно є!», – написала мама Вікторії вранці 11 січня на сторінці «Врятуємо Вікторію разом».

Волонтери, які допомагали сім'ї, уточнили ZAXID.NET, що укол зробили 10 січня у клініці міста Сан-Антоніо.

Нагадаємо, збір грошей на порятунок Вікторії Полюги розпочався навесні 2021 року. У дівчинки рідкісне генетичне захворювання – спінальна м’язова атрофія (СМА), що ослаблює тіло та забирає здатність тримати голову, ходити, а далі – ковтати та дихати. Дівчинка потребувала уколу, який необхідно було зробити у віці до двох років. Необхідні 50 млн грн на укол Zolgensma зібрали 4 листопада. Дівчинка з батьками вилетіла для введення рятівного уколу до США, однак підхопила вірус, тому укол відклали до повного одужання.