Вікторія з батьками затримається у США довше, ніж планувалося

До 10 грудня львів’янці Вікторії Полюзі зі СМА (спiнaльна м’язoва aтрoфiя) планували у клініці в Сан-Антоніо (США) ввести укол Zolgensma, який має зупинити прогресування хвороби. Однак плани дещо змінилися і введення рятівного уколу доведеться трохи відкласти, бо дівчинка у США підхопила вірус і спершу їй треба одужати.

Як повідомила ZAXID. NET мама дівчинки Мар’яна Коцовська, це не коронавірус. Дівчинку обстежували на нього і отримали негативний результат. Це звичайна ГРВІ, але діти зі СМА будь-який вірус переносять непросто.

«Вікторія підхопила вірус і ми попали в лікарню, бо сатурація впала до 80. Спочатку потрібно вилікувати її, а тоді буде укол. Ми, на жаль, не були готові до цього і дуже хвилюємося», – каже мама дівчинки.

Раніше планувалося, що рятівний укол дівчинка отримає до 10 грудня, бо пізніше не буде лікаря, який має ввести цей укол. Та через непередбачувані обставини родині Полюгів доведеться затриматися у США трохи надовше, ніж планували.

Вікторія під постійним наглядом лікарів і сподіваємося, що вона доволі швидко поборе цей вірус. Дату введення уколу призначать після остаточного одужання дівчинки.

Нагадаємо, Вікторія з батьками вилетіла до США на початку грудня. Неподалік клініки в Сан-Антоніо батьки винайняли помешкання і планували бути там від чотирьох до шести тижнів, поки донька проходитиме лікування. Через захворювання доньки їм доведеться затриматися у США надовше. Рятівний укол, на який зібрали 50 млн грн, треба ввести до двох років, а Вікторії – півтора.