Дівчина на ковзанах танцює на льоду найвищого озера у Карпатах. Фото дня
Фото — Софія Лазуркевич, сьогодні, 13:450
Ольга Склярчук у білій сукні та з червоною стрічкою у руці катається на замерзлому найвисокогірнішому озері України – Бребенескул (1801 м над рівнем моря). Щоб зробити це фото, вона разом з фотографом піднімалась до озера 12 км та годину танцювала із стрічкою на ковзанах. Ольга Склярчук зараз живе у Яремчі, вона з дитинства займалась художньою гімнастикою, а останні кілька років працювала інструкторкою з катання на ковзанах та лижах. Зробити фото на ковзанах на замерзлому озері Бребенескул Ольга мріяла кілька років, однак через несприятливу погоду не могла її втілити раніше.
Фото Varosh.
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