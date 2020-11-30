Ольга Склярчук у білій сукні та з червоною стрічкою у руці катається на замерзлому найвисокогірнішому озері України – Бребенескул (1801 м над рівнем моря). Щоб зробити це фото, вона разом з фотографом піднімалась до озера 12 км та годину танцювала із стрічкою на ковзанах. Ольга Склярчук зараз живе у Яремчі, вона з дитинства займалась художньою гімнастикою, а останні кілька років працювала інструкторкою з катання на ковзанах та лижах. Зробити фото на ковзанах на замерзлому озері Бребенескул Ольга мріяла кілька років, однак через несприятливу погоду не могла її втілити раніше.

Фото Varosh.