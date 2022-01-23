Для порятунку туристів залучено 10 гірських рятувальників

На схилі гори Плай, що розташована в гірському масиві Полонина Боржава у Закарпатській області п'ятьох туристів засипало сніговою лавиною, один з них постраждав.

Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, 23 січня о 11:18 до рятувальників в Івано-Франківській області та на додаток «Порятунок у горах» надійшло повідомлення «SOS».

Інцидент трапився поблизу смт Воловець під час спуску групи туристів з 9 осіб відбулося сходження лавини, внаслідок чого частково снігом засипало 5 туристів.

фото ДСНС

Туристи відкопались самостійно, але одна людина постраждала внаслідок потрапляння у лавину та потребує транспортування.

«Для допомоги залучено гірських рятувальників с. Н. Ворота та с. Пилипець, загалом 10 чоловік та 3 одиниці техніки. Зв’язок з туристами присутній», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше закарпатські синоптики попередили про небезпеку сходження лавин. Через сильні опади у Карпатах оголосили третій рівень лавинної небезпеки.