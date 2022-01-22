Львівський гідрометцентр попереджає про несприятливі погодні умови на території Львова та області упродовж 22-23 січня. Ідеться про значний сніг, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, хуртовини, ожеледицю.

Окрім того, упродовж 22-24 сiчня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами в горах Львiвської областi очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Під час ожеледиці водії повинні обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари. Пішоходам варто носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях. Бажано мати світловідбиваючі аксесуари або елементи одягу, щоби бути помітними для машин у темну пору.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій про них можна повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.